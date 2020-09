POCO X3 NFC zadebiutuje już za kilka dni. Premiera na AliExpress

To może być budżetowy hit.

Marka POCO należąca do Xiaomi wróciła w tym roku na rynek wprowadzając naprawdę udany model. Teraz chiński producent postanowił uderzyć w nieco niższy pułap cenowy bowiem już za kilka dni na rynku zadebiutuje POCO X3 NFC.Co ciekawe, smartfon będzie miał swoją premierę między innymi na AliExpress, a oficjalny sklep marki na popularnej platformie handlowej zapewnia, że urządzenie kupimy w niskiej cenie z szybką dostawą z europejskiego magazynu. Dodatkowo, smartfon wysyłany z EuropyCena nie została jeszcze ujawniona, ale zaważywszy na ujawnione dane, można spodziewać się naprawdę atrakcyjnej ceny. Wiemy już, że smartfon jak pierwszy otrzyma nowy procesorwspierający technologię chłodzenia LiquidCool Technology 1.0 Plus. Chip ten w testach AnTuTu osiąga wyniki na poziomie. Ciekawym dodatkiem ma być też ekran o imponującej częstotliwości odświeżaniaNa pokładzie znajdziemy też mocną baterię o pojemności, która wspiera szybkie ładowanie. Oczywiście nie zabrakło też najważniejszych modułów łączności, w tymdo płatności zbliżeniowych.Globalna premiera POCO X3 odbędzie sięczasu polskiego. Dzień później smartfon będzie można kupić między innymi za pośrednictwem AliExpress.

Urządzenie znajdziecie w ofercie sklepu Xiaomi Official Store . Co ważne, w momencie debiutu, sprzęt ma być dostępny z dostawą z magazynów w Europie (m. in. z Polski).Źródło: Xiaomi