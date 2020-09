Sony PlayStation PC. Komputer z RGB w obudowie klasycznej konsoli

Niespodzianka, w środku sieci PC, a nie wnętrzności konsoli Sony / foto. swing_the_hammer @ reddit



Internauta pochwalił się swoim projektem. Realizował go po kawałku przez mniej więcej półtora roku, co realnie zajęło mu około 50 godzin. Widać mało czasu na pasję i krótkie podejścia, a może raczej długa przerwa po którymś etapie prac? Tego już nie doprecyzował. Tak czy inaczej, swing_the_hammer świetnie wkomponował podzespoły PC w przestrzeń pozostałą po wyjęciu elementów z pierwszego Sony PlayStation.Nawet działają oryginalne duże przyciski konsoli. Jeden włącza maszynę, a drugi otwiera klapę czytnika CD. Jednak zamiast napędu dysków optycznych widzimy zabezpieczone przezroczystą taflą pleksi podzespoły PC i sporo podświetlenia RGB w środku, a nawet wokół portów oryginalnie wykorzystywanych do podłączenia gamepadów.