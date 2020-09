Ten smartfon sprzedaje się najlepiej na świecie - nie ma konkurencji

Kolejny miesiąc z rzędu.





iPhone 11 nie ma sobie równych





fot. Omdia

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule jest bardzo prosta. Praktycznie od momentu swojej premiery,. I to pomimo upływu czasu. Najnowsze dane wskazują na to, iż urządzenie od Apple było najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie w pierwszej połowie 2020 roku. Żaden inny model dostępnego urządzenia nawet nie był w stanie zbliżyć się do konstrukcji amerykańskiego producenta.Informacje dotyczące sprzedaży smartfonów pochodzą z firmy analitycznej Omdia. Opublikowała ona listę dziesięciu najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie w pierwszej połowie 2020 roku. iPhone 11 nie ma sobie równych dlatego, iż jest tańszy niż seria 11 Pro od Apple, a wykorzystuje ten sam procesor oraz niemalże ten sam aparat fotograficzny. Sprzedaż modelu 11 zdołała osiągnąć– w zasadzie powtarzając sukces iPhone’a XR z 2019 roku. W 2019 roku, to właśnie model XR był najchętniej kupowanym telefonem na świecie.Jak widać, „jedenastka” odniosła znacznie większy sukces. W liście 10 najlepiej sprzedających się urządzeń,. To urządzenie sprzedało się przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku w ilości 11,4 miliona egzemplarzy, co stanowi zaledwie jedną trzecią wyniku uzyskaną przez wspomnianego iPhone’a. Kolejnymi sprzętami, które sprzedawały się bardzo dobrze były takie smartfony, jakOba urządzenia uzyskały sprzedaż na poziomie odpowiednio 11 oraz 10,2 miliona sztuk. Można się spodziewać, że po tegorocznej premierze iPhone’a 12, Apple znów ustanowi jakiś rekord.Źródło: PhoneArena / fot. Mark Chan - Unsplash