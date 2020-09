Apple przygotowuje MacBooka z procesorem jak... do tabletu

Model A14X.





Komputer, ale… jakby tablet





fot. Tiayni Ma

Apple znajduje się u progu prawdziwej rewolucji we własnych szeregach. Amerykańska firma już jakiś czas temu poinformowała, iż ma zamiar przejść z procesorów Intela na własne układy, które trafią do komputerów Mac i iMac. Okazuje się, że do iPada Pro jeszcze w 2020 roku może trafić procesor, który znajdzie się także w nowym, 12 calowym MacBooku od Apple. Oznacza to, żeTo jednak w dobie ewolucji sprzętów Apple zupełnie nie dziwi.Apple od kilku miesięcy bardzo mocno promuje swojego iPada Pro jako. Wsadzenie procesora A14X do 12 calowego MacBooka może się więc okazać strzałem w dziesiątkę. Sprzęt ten będzie przeznaczony dla mniej wymagających użytkowników, którzy mimo wszystko nie chcą tabletu z dodatkowymi akcesoriami, ale wolą pełnoprawny komputer. Lata temu podobne decyzje podejmował między innymi Acer, implementując do Chromebooków mobilne procesory.Jeśli plotki się potwierdzą, to nowy MacBook od Apple będzie w stanie. Sprzęt ma posiadać także klasyczne porty USB typu C, co daje duże nadzieje związane z kompatybilnością z innymi akcesoriami oraz urządzeniami.Z drugiej strony, procesory, które Apple pakuje do iPadów są uznawane za najlepsze w branży.Wprowadzenie podobnej mocy do odświeżonego, tańszego MacBooka może być więc swoistym przepisem na sukces.Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać. Bardzo możliwe, że samŹródło: DT / fot. Dmitry Chernyshov - Unsplash