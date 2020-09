NVIDIA pokazała karty RTX 3000. Zdumiewająca wydajność i atrakcyjne ceny!

Koniec oczekiwania.





Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 już za nami. Jen-Hsun Huang w swojej kuchni (serio) zaprezentował światu układy GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3070. Wszyscy spodziewali się przyrostu wydajności, ale nie wszyscy sądzili, że będzie tak duży. Wszyscy myśleli, że nowe układy będą drogie, tymczasem...



Witaj, NVIDIA Ampere

Druga generacja kart NVIDIA GeForce RTX to przede wszystkim aż 1,9-krotna poprawa wydajności na każdy wat. To także najszybsze pamięci GDDR6X (19 Gbps, 760 GB/s), trzecia generacja rdzeni Tensor (238 Tensor TFLOPS!) i druga generacja rdzeni RT (58 RT TFLOPS). W końcu, to zmniejszona płytka PCB i rewolucyjny design wykorzystujący dwa przeciwstronne wentylatory. NVIDIA deklaruje 55% lepszy przepływ powietrza, 3-krotnie cichszą pracę i 30% zwiększoną efektywność działania. Producent podaje, że w porównaniu do kart Turing układy Ampere będą nawet o 20 stopni chłodniejsze!



Nowy, kompaktowy design płytek PCB w kartach NVIDIA Ampere pozwolił zaprojektować zupełnie nowy układ chłodzenia. | Źródło: mat. własne z prez. NVIDIA



Rdzeń Ampere GA102 dysponuje 28 miliardami tranzystorów i korzysta z 8-nanometrowego procesu technologicznego Samsunga. Nowe Shadery i rdzenie Tensor zaoferują aż 2,7-raza (!) wyższą wydajność w ray tracingu niż te w kartach z rodziny Turing. Nowe rdzenie RT to 1,7-raza większa moc obliczeniowa. To robi wrażenie.





Trzy nowe karty graficzne NVIDIA w komplecie. Od lewej: GeForce RTX 3070, RTX 3080 i RTX 3090. | Źródło: NVIDIA



GeForce RTX 3080, RTX 3070 - ceny i wydajność

Producent poskąpił na prezentacji szczegółowej specyfikacji, ale poznaliśmy ceny, wydajność i termin dostępności poszczególnych urządzeń w sklepach. Dobre wieści są takie, że zarówno GeForce RTX 3080 z rdzeniem Ampere GA102-300 i 10 GB pamięci GDDR6X, jak i jeszcze tańszy GeForce RTX 3070 z rdzeniem Ampere GA104 i 8 GB pamięci GDDR6X będą wydajniejsze niż obecny król wydajności, czyli układ GeForce RTX 2080 Ti. Będą przy tym od niego znacznie tańsze! Rzućcie tylko okiem na moc obliczeniową obu konstrukcji w kontekście ich ceny.





Wydajność tańszych dwóch zaprezentowanych dziś kart jest imponująca. Cena w porównaniu do kart poprzedniej generacji? Atrakcyjna! | Źródło: mat. własne z prez. NVIDIA



Cena GeForce RTX 3080 wynosi 699 dolarów, a GeForce RTX 3070 - 499 dolarów. Nas interesują jednak polskie ceny, które są już znane! Oto one:



GeForce RTX 3070 - 2359 złotych

GeForce RTX 3080 - 3279 złotych



Za GeForce RTX 2080 Ti należy obecnie zapłacić grubo ponad 4500 złotych - najczęściej ponad 5000 złotych.



