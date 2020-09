Elektroniczny notatnik za mały? Xiaomi Mijia przedstawia tablicę 20 cali

Świetne akcesorium do rysowania dla dzieci / foto. Xiaomi



Niewielki elektryczny notatnik na rysunki dzieci albo zapiski na lodówce w wersji bardzo maxi? Czemu nie. Do porfolio Xiaomi Mijia poza modelami o przekątnej 10 i 13,5 cala trafiła naprawdę duża edycja 20 cali, która przypomina już bardziej mały monitor, niż podręczny gadżet.Jeśli nie znacie podobnych sprzętów, to szybko wyjaśniam zasadę działania. Ekran, to w zasadzie czarna tablica, która odbarwia się (w tym przypadku na zielono), kiedy dociśniemy punktowo dane miejsce podczas pociągnięcia, najlepiej dodawanym do zestawu rysikiem o wadze 7 g. Dedykowany przycisk wymazuje wszystkie rysunki i odświeża tablicę, która znów jest czysta i czarna.