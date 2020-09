ZTE Axon 20 5G oficjalnie. To rewolucja, której potrzebowaliśmy

Technologia rodem z przyszłości wchodzi pod strzechy.

Aparat selfie ZTE Axona 20 5G normalnie jest niewidoczny / foto: ZTE

ZTE Axon 20 5G wyposażono w obsługę 5G i aparat 64 MP





Bateria ZTE Axona 20 5G jest standardowa





ZTE Axon 20 5G - ceny i dostępność





Telefon wyposażono w ekran OLED 6,92 cala FHD+ wyświetlającego obraz z maksymalną częstotliwością 90 Hz. Nie to jest jednak w nim najciekawsze.ZTE Axon 20 5G jest pierwszym smartfonem konsumenckim z długo wyczekiwanym, schowanym aparatem selfie o rozdzielczości 32 MP. I nie chodzi tu o wysuwany moduł, ale o ukrycie go pod wyświetlaczem. Ekran nad obiektywem normalnie wyświetla obraz, jednak przed wykonaniem zdjęcia potrafi miejscowo stać się przejrzysty.Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu przezroczystych materiałów przewodzących i odpowiedniej struktury pikseli. Uzyskanie przyzwoitej jakości obrazu w aparacie tego typu jest trudniejsze, jednak firma chwali się, że algorytmy dodatkowo go wspomagają.Pod wyświetlaczem ZTE Axona 20 5G ukryto także czujnik światła, zbliżeniowy i głośnik co zapewnia pełną nieskazitelność wyświetlacza. Oczywiście zastosowano sensor biometryczny wtopiony w wyświetlacz. Tym razem jest jednak nie optyczny, a ultradźwiekowy.ZTE Axon 20 5G napędzany jest procesorem Snapdragon 765G z obsługą sieci nowej generacji. Producent informuje, że nowa generacja anteny 360° (Super Antenna 2.0) zapewnia stabilny sygnał w windach, garażach podziemnych i przy poruszaniu się kolejami szybkiej prędkości. Ponadto ZTE zatroszczyło się o rozwiązanie przyspieszające transfer danych przez sieć komórkową, według oficjalnych danych nawet o 30 proc.ZTE przewidziało kilka wariantów kolorystycznych. Dla każdego coś dobrego / foto: ZTEJeśli chodzi o kwestię fotograficzną, to ZTE Axon 20 5G wyposażono w aparat główny 64 MP z obsługą nagrywania wideo w jakości 4K 60 kl/s. Oczywiście smartfon obsługuje tryby HDR i nocny. Zestaw uzupełnia obiektyw ultraszerokokątny 8 MP, czujnik głębi 2 MP i makro 2 MP.ZTE Axon 20 5G działa w oparciu o Androida 10 z nakładką Mifavor 10.5 i zasilany jest ogniwem 4220 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Taka pojemność nie robi obecnie dużego wrażenia. Normą są akumulatory o pojemności ponad 5000 mAh. Warto wspomnieć, że nowymoże się pochwalić baterią aż 7000 mAh.ZTE Axon 20 5G otwiera nowy rozdział w historii mobilnych ekranów / foto: ZTEZTE Axon 20 5G wyposażono ponadto w Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 i czip NFC. Warto wspomnieć o dźwięku Hi-Fi i algorytmach DTS:X Ultra 3D wzbogacających odsłuch.Smartfon będzie dostępny w kolorach czarnym, białym, fioletowym i pomarańczowym. Wersja 6/128 GB ma w przeliczeniu kosztować ok. 1190 złotych. Producent przewidział też konfigurację 8/128 GB (ok. 1350 złotych) i 8/256 GB (ok. 1510 złotych). Smartfon będzie można kupić w Chinach i ZTE prawdopodobnie nie zdecyduje się na dalszą dystrybucję. A szkoda.ZTE Axon 20 5G jest początkiem smartfonowej rewolucji. Wygląda na to, że z mobilnych ekranów zaczną powoli znikać szpetne otwory i wcięcia. Nie mogę się doczekać, aż technologia się spopularyzuje i stanie się powszechnaŹródło: ZTE