Lenovo ThinkPad X1 Carbon z Fedorą. Chińczycy otwarci na Linuxa

Już kilkukrotnie pisaliśmy o tym, że Lenovo będzie wspierać Linuxa na swoich komputerach. Firma zobligowała się do zapewnienia pełnej kompatybilności sprzętu i możliwości zamawiania komputerów od razu z preinstalowanymi kilkoma dystrybucjami Linuxa do wyboru. Teraz można już zamawiać jeden z przenośnych komputerów w wersji z Fedorą zamiast Windowsa 10 Professional.

Nieco więcej pieniędzy w kieszeni i brak własnej zmiany systemu, jeśli celowaliśmy w Fedorę / foto. Lenovo



W kwietniu zapowiedziano pilotażową serię, a w czerwcu systemyserii P i ThinkStation. A już teraz model ThinkPad X1 Carbon Gen 8 with Linux stał się faktem. Fabrycznie można się na nim spodziewać Linuxa Fedora z domyślnie ustawioną angielską wersją językową.No tak, lokalizacja systemu mówi nam, że ta sytuacja nie nastąpiła w Polsce. Sklepy w naszym kraju w dalszym ciągu wystawiają ThinkPady X1 z Windosem 10 Professional, ale nikt nie zaprzeczył, jakoby nigdy preinstalowane Linuxy nie miały trafić też do polskiej dystrybucji, więc jest jakaś nadzieja. A nawet jak nie, to pełna zgodność zapewniona przez Lenovo na pewno pomoże w użytkowaniu systemów z rodziny Linux wśród ludzi, którzy będą zmieniać OS w swoich komputerach Lenovo na własną rękę.