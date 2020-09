Rozmawiaj z budzikiem. Lenovo Smart Clock Essential obsługuje Asystenta Google

Zegar z budzikiem, głosowy asystent, lapka i jak widać ładowarka... A może jeszcze frytki do tego? / foto. Lenovo



Jeśli myślicie o kupnie budzika lub smart głośnika, to może zawrzeć cechy obu urządzeń w jednym? Nowy produkt Lenovo oferuje pełnię funkcjonalności smart głośników Google (zapewne tylko bez bezpośrednich rozmów głosowych komunikatorem Google Duo), a przy tym jest też stojącym cyfrowym zegarem z podstawowymi informacjami o pogodzie, ładowarką USB i lampką nocną o lekkim świetle.Smart głośniki zgodne z Google mają niemalże takie same funkcje jak Asysten Google w telefonie. Co najwyżej nie przeczytamy dzięki nim wiadomości SMS lub maili, nie wykonamy połączenia (no chyba, że mowa o Google Duo i głośnikach od samego Google) czy kilku innych funkcji zarezerwowanych wyłącznie dla telefonów i tabletów. Ale i tak możliwości są naprawdę szerokie.