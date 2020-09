Kompatybilność wsteczna PlayStation 5. Ubisoft rozwiewa wszelkie nadzieje

Szkoda.





Ubisoft: PlayStation 5 bez wstecznej kompatybilności - z drobnym wyjątkiem

"Gracze korzystający z konsol PlayStation 4 będą mogli dołączać do rozgrywki wieloosobowej z posiadaczami PlayStation 5. Wsteczna kompatybilność będzie dostępna dla wybranych gier z PlayStation 4, ale nie dla gier z PlayStation 3, PlayStation 2 i PlayStation."

According to Ubisoft's support page, PS5 will not have PS1/PS2/PS3 BC https://t.co/0Z8sSoF4NL pic.twitter.com/TcwxseNkkf — Nibel (@Nibellion) August 31, 2020

Kompatybilność wsteczna konsoli PlayStation 5 jest przedmiotem spekulacji już od wielu miesięcy. Początkowe doniesienia w tej sprawie były niezwykle optymistyczne. W pogłoskach przekazywano jakby PlayStation 5 miało odtwarzać gry z PlayStation, PlayStation 2 i PlayStation 3 za pośrednictwem chmury i przy pomocy emulacji. Ba, jeden z użytkowników Twittera ujawnił nawet swego czasu stosowny patent. Ze smutkiem informuję, że wszelkie nadzieję na wsteczną kompatybilność PS5 rozwiało właśnie studio Ubisoft.Na oficjalnej witrynie internetowej Ubisoftu pojawiła się aktualizacja działu pytań i odpowiedzi, potocznie zwanego FAQ (Frequently Asked Questions). Studio rozwiewa za jej sprawą dużo wątpliwości na temat możliwości korzystania z gier zakupionych na konsole obecnej generacji na konsolach kolejnej generacji. Na australijskiej stronie internetowej firmy widniał przez kilka godzin interesujący komunikat w odniesieniu do rozgrywki wieloosobowej i... kompatybilności wstecznej.Komunikat do tej pory usunięto, jednakże ten został zarchiwizowany przez jednego z użytkowników Twittera.Oczywiście wedle optymistycznego scenariusza odnosi się to wyłącznie do gier produkcji Ubisoftu, ale sposób, w jaki sformułowano komunikat wcale tego nie sugeruje. Wręcz przeciwnie, sugeruje że konsola PlayStation 5 pozostanie bez kompatybilności wstecznej dla trzech pierwszych generacji urządzeń. Czy to wielki mankament? Dla kolekcjonerów i miłośników retro - tak.Przypominam, że Xbox Series X będzie gwarantował dostęp do gier nie tylko z Xbox One, ale także Xbox 360, a nawet pierwszej konsoli Xbox.Wcześniej informowaliśmy, że w nowe gry na PlayStation nie zagramy kontrolerem DualShock 4 . Oficjalnym powodem jest to, iż tylko pad DualSense ma zapewniać najwyższą jakość zabawy i korzystać z nowych funkcji w grach, których nie obsłuży żaden inny kontroler dla PlayStation 4.