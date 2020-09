Lenovo Legion Slim 7i to najlżejszy laptop gamingowy z kartą NVIDIA GeForce RTX

Oto jak daleko poszła miniaturyzacja.





Poznajcie Lenovo Legion Slim 7i

Nowe laptopy Lenovo Legion są już w sprzedaży w Polsce od kilku tygodni. Mam tu na myśli modele Lenovo Legion 5 i Legion 5i, bowiem wydajniejszy Legion 7i wciąż czeka na swój sklepowy debiut. Nowa generacja sprzętu chińskiego producenta, wchodzącego do oferty na miejsce konstrukcji Legion Y540 i Legion Y740, została właśnie uzupełniona o kolejne urządzenie. Jest ono o tyle ciekawe, że jest najlżejszym na świecie laptopem dla graczy wykorzystującym układ NVIDIA GeForce RTX.Laptop Legion Slim 7i waży zaledwie 1,77 kilograma. To naprawdę niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w jego wnętrzu znajdą się wydajne procesory z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym Intel Core i9-10980HK na czele oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q. Co ciekawe, najnowszy notebook z serii Legion jako pierwszy korzysta z technologii NVIDIA Dynamic Boost 1.0. Dzięki niej, część budżetu energetycznego może być przekierowana z procesora na kartę graficzną i na odwrót. Powinno to w sposób odczuwalny zwiększać wydajność w niektórych sytuacjach.