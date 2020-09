Proszę. Tak wygląda nowy OnePlus 8T. Moje serce nie zabiło szybciej

Jest progres, ale nie rewolucja.





OnePlus 8T wygląda jak... większość flagowców

Emocje związane z tegorocznymi premierami smartfonów jeszcze się nie skończyły. Swoje nowe propozycje zaprezentuje nie tylko Xiaomi (nowy Mi 10T Pro ) i ZTE ( Axon 20 5G z kamerą POD ekranem), ale między innymi także firma OnePlus. Miło nam poinformować, że właśnie poznaliśmy wygląd flagowego smartfonu OnePlus 8T. Na dokładkę podzielimy się z Wami jego domniemaną specyfikacją.Przykro mi, ale to, co zaraz zobaczycie najprawdopodobniej nie wywoła wśród Was efektu "wow". Niestety, obecnie powodują go chyba tylko urządzenia z kamerką wysuwaną z wnętrza konstrukcji lub obracaną z tyłu obudowy - jak ma to miejsce choćby w przypadku nowego ASUS ZenFone 7 . OnePlus 8T na renderze prezentuje się po prostu poprawnie. Ramki są minimalne, a aparat przedni umieszczono w niewielkim wycięciu w jego lewym górnym rogu.