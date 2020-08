Lenovo Tab P11 Pro, czyli mocna odpowiedź na iPada

Poznaliśmy specyfikację i cenę.





Lenovo zaprezentowało swój nowy tablet, który domyślnie ma zmierzyć się z iPadem Pro od Apple oraz Galaxy Tab S7+ od Samsunga – to po prostu prawdziwa, flagowa półka. Czego więc dokładnie możemy się spodziewać?został wyposażony w 11,5 calowy ekran OLED 2K z pełnym wsparciem dla technologii takich, jak. Przedni panel działa z rozdzielczością na poziomie 2560 x 1600 pikseli przy zachowaniu proporcji 16:10. Wyświetlacz Tab P11 Pro pokrywa sto procent przestrzeni kolorów NTSC. Urządzenie przy tym wszystkim posiada zaledwie 7,7 milimetra grubości.Oprócz obsługi Dolby Vision, nowy tablet od Lenovo wspiera także technologię Dolby Atmos –. Tablet podczas użytkowania ma sam automatycznie dostosowywać, których głośników będzie używał. Jak twierdzi Lenovo, wbudowana bateria ma zapewnić temu sprzętowi nawet do 15 godzin ciągłego odtwarzania materiałów wideo.O wydajność w Lenovo Tab P11 Pro zadba. Niestety producent nie zdecydował się na implementację modemu sieci bezprzewodowych 5G. Według producenta tego typu zabieg sprawiłby, iż cała konstrukcja stałaby się po prostu nieznośnie droga.Opcjonalnie do tabletu będzie można dokupić specjalną klawiaturę orazobsługujący do 4096 poziomów nacisku wraz ze śledzeniem pochylenia końcówki. O jakość zdjęć w modelu Tab P11 Pro zadba przedni aparat o rozdzielczości 8 Mpix, a na tylnej obudowie sensory z rozdzielczością 13 i 5 Mpix.Lenovo Tab P11 Pro został. Sprzęt trafi do sprzedaży w listopadzie bieżącego roku.Źródło: SlashGear