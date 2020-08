SSD Samsung 980 Pro na PCIe 4.0. Koreańczycy znów przeganiają konkurencję

Wyścigowy SSD od Samsunga Obsługa PCI-Express 4.0 zagościła na platformie AMD już jakiś czas temu. Wielu producentów zaprezentowało swoje nośniki SSD M.2 NVMe wykorzystujące właśnie moc drzemiącą w PCI-Express 4.0. Zawsze bardzo wydajne pozycje prezentował Samsung w swoich seriach 9xx Pro, ale wciąż nie dostawaliśmy następcy SSD 970 Pro, który pracował jeszcze na PCI-Express 3.0.



Firma po zapowiedziach na początku roku, w końcu przedstawiła nowy nośnik i jest tak jak zawsze, czyli wyjątkowo wydajnie. Oczywiście pewnym minusem jest konieczność posiadania odpowiedniej platformy, bo w przypadku Intela trzeba poczekać na Rocket Lake, ale też nie każda płyta AMD obsłuży PCI-Express 4.0. Nie mniej, jeśli już mamy zgodny sprzęt, który w pełni wykorzysta potencjał drzemiący w Samsungu 980 Pro, to osiągi będą wyjątkowo dobre.

Wizualnie mamy wciąż powtórkę w rozrywki i wzornictwo jak w 970 Pro / foto. Samsung



Firma chwali się maksymalnym zapisem do 7000 MB/s i odczytem do 5000 MB/s. Za to IOPS mogą wynosić nawet po 1000000 (zarówno w odczycie jak i zapisie). Trwałość TBW ustalono na 600 TB przy gwarancji wynoszącej 5 lat. To parametry z najpojemniejszego wariantu 1 TB, ale mniejsze sztuki nie będą wcale dużo gorsze. Jedynie zapis w wariancie 250 GB i jego wynik IOPS zauważalnie odstają od dwóch pojemniejszych braci. Co ciekawe, poprzedni 970 Pro nie był oferowany poniżej 500 GB.

Ekstremalny SSD w edycji PCIe 4.0.



Specyfikacja SSD Samsung 980 Pro

Pojemność: 250 GB / 500 GB / 1 TB

Interfejs: PCIe 4.0, NVMe 1.3c

Bufor: 512 MB LPDDR4 / 1 GB LPDDR4 (ver. 1 TB)

Kontroler i kości: Samsung Elpis, V-NAND 3-bit MLC (właściwie TLC)

Maksymalny odczyt: 6400 MBps / 6900 MBps / 7000 MBps

Maksymalny zapis: 2700 MBps / 5000 MBps / 5000 MBps

IOPS odczyt: 500000 / 800000 / 1000000

IOPS zapis: 600000 / 1000000 / 1000000

Zużycie energii (max-typowe): 7W-5W / 7,4W-5,9W / 8,9W-6,2W

TBW: 150 TB / 300 TB / 600 TB

Gwarancja: 5 lat

MLC jak zwykle w Samsungach Pro? Nie tym razem



Nie dziwią nas kości i kontroler. To jak zwykle własne rozwiązanie Samsunga. Zastosowano tradycyjnie nowe odsłony pamięci V-NAND 3-bit MLC. No, nie do końca. To handlowa nazwa autorskich kości, ale wielowarstwowych TLC. W zasadzie sformułowanie 3-bit MLC jest bardzo mylące i nie powinno mieć racji bytu. Oczywiście nie przeczy ono jakości i rezultatowi nośnika, ale niemiło w okrężny sposób nazywać TLC mianem MLC. Tym samym Samsung 980 Pro jest pierwszym SSD w linii, który podobnie jak edycje EVO korzysta z technologii TLC zamiast MLC.