OPPO Watch - ruszyła przedsprzedaż. Smartwatch w atrakcyjnej cenie

OPPO Watch - cena i dostępność

Marka OPPO coraz dynamicznie działa na polskim rynku. Chińska firma ma w swojej ofercie nie tylko smartfony, ale i rozmaite gadżety. Do przedsprzedaży trafił właśnieZegarek, dzięki bogatym funkcjom i wbudowanym aplikacjom, może pomóc w organizacji codziennych zadań oraz ułatwić łączenie obowiązków prywatnych z zawodowymi. Ponadto urządzenie będzie stało na straży dobrego snu oraz pełniło rolę prywatnego trenera personalnego, który przypomni o regularnej aktywności fizycznej. OPPO Watch dostępny jest w różnych rozmiarach i wariantach kolorystycznych:z ramką wykonaną ze stopu aluminium (seria 6 000) i wyjątkowym wzornictwem w kolorze czarnym oraz złotym, jak również w rozmiarzew kolorze czarnym i różowym. Oba modele wyposażone są w system operacyjny Wear OS by Google i wykorzystują do komunikacji moduł WiFi. W późniejszym czasie planowane jest pojawienie się wersji zegarka w rozmiarze 46 mm z eSIM/LTE.OPPO Watch jest dostępny w ofercie sieci komórkowych T-Mobile i Orange (oba rozmiary) oraz u partnerów detalicznych OPPO, t.j.: MediaMarkcie, Media Expercie, RTV Euro AGD, x-komie i strefie marki na Allegro W ramach przedsprzedaży dostępna będzie także obiecana wcześniej złota, 46 mm wersja urządzenia. Zegarki OPPO będą dostępne od dziś, 31 sierpnia do 6 września br. w promocyjnych cenach:Źródło: OPPO