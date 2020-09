Jaki laptop dla ucznia? Polecane modele od 1500 zł

Niedrogie laptopy do nauki.









ASUS X543MA Nauczeni doświadczeniami z poprzedniego semestru wiemy jedno - bez względu na wiek każdy uczeń jeszcze przed pierwszym przysłowiowym dzwonkiem powinien mieć dostęp do laptopa, który umożliwi swobodną pracę oraz rozrywkę, a w razie kolejnego lockdownu - pozwoli na realizację programu nauczania w trybie zdalnym. Poniżej prezentujemy polecane modele, które (przy zachowaniu umiarkowanego budżetu) świetnie się do tego nadają.





Ekran 15,5", 1920x1080 matryca TN (matowa)

System operacyjny Windows 10 Home

Procesor Intel Celeron N4000

Karta graficzna Intel UHD Graphics 600

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Dysk twardy 256 SSD

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0

Waga 1,9 kg

Cena od: 1700 zł - sprawdź oferty

Lenovo IdeaPad S145





Niedrogi i solidny laptop z 15-calowym ekranem Full HD w podstawowej konfiguracji, który powinien zapewnić bezproblemową pracę przez dłuższy czas. Na wyposażeniu znalazł się już nieco leciwy Procesor Intel Celeron N4000 oraz 4 GB RAM-u - do zadań szkolnych powinno jednak wystarczyć. Całość uzupełnia dysk SSD o pojemności 256 GB. Na nowy rok szkolny dla dziecka z podstawówki jak znalazł.





Ekran 15.6" (1366 x 768) Matryca TN (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Dysk twardy 128 GB SSD M.2 PCIe

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0

Waga: 1,85 kg

Cena od: 1800 zł - sprawdź oferty

HP 15 Kompaktowy laptop z 15-calowym ekranem ze smukłymi ramkami. Wzornictwo jest bardzo proste i na pierwszy rzut oka nie zdradza budżetowych założeń. Co istotne, sprzęt wyposażony został w zestaw składający się z nowych komponentów. Otrzymujemy tutaj procesor Intel Core i3-1005G1 10’ generacji, zintegrowaną grafikę Intel UHD Graphics oraz 4 GB RAM-u DDR4. Uzupełnieniem jest szybki dysk SSD ze standardem M.2 PCIe o skromnej pojemności 128 GB. (w tym przypadku warto dopłacić ok. 200 zł za konfigurację 256 GB)





Ekran 14", 1920x1080, matryca SVA (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor AMD Ryzen 3 3200U

Karta graficzna AMD Radeon RX Vega 3

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Dysk twardy 128 GB SSD M.2 PCIe

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB-C

Waga 1,8 kg

Cena od: 1750 zł - sprawdź oferty

Acer Aspire 3

Mobilny, smukły i całkiem wydajny - tak jednym zdaniem można określić kolejną propozycję od HP. Laptop wyposażono w 15-calową matową matrycę o rozdzielczości Full HD. Jako jeden z nielicznych modeli otrzymał procesor AMD Ryzen 3 wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 3, oferując w ten sposób wydajność przewyższającą intelowskie układy (Intel UHD Graphics 615 lub Intel UHD Graphics 620). Na wyposażeniu znalazł się także szybki dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB. Model HP nie należy z wagą 1,8 kg nie należy do najlżejszych.



Acer Aspire 3 jest najbardziej budżetowym przedstawicielem linii ultra przenośnych komputerów tajwańskiego producenta. 15-calowy ekran został umieszczony w smukłej obudowie wykonanej z elegancko wyglądającego szczotkowanego tworzywa.. Za wydajność odpowiada tutaj układ złożony z procesora Intel Core i3, zintegrowanej grafiki Intel UHD Graphics oraz 4 GB RAM-u DDR4. Obok dobrej - jak na tę klasę sprzętu - wydajności użytkownicy chwalą także prace na jednym ładowaniu, która wynosi 6 godzin.



Ekran 14", 1920x1080 matryca IPS (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor Intel Core i3-8130U

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Dysk twardy 256 GB SSD

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB-C, 1x USB 2.0

Waga 1,6 kg

Cena od: 2200 zł - sprawdź oferty

Microsoft Surface GO Acer Aspire 3 jest najbardziej budżetowym przedstawicielem linii ultra przenośnych komputerów tajwańskiego producenta. 15-calowy ekran został umieszczony w smukłej obudowie wykonanej z elegancko wyglądającego szczotkowanego tworzywa.. Za wydajność odpowiada tutaj układ złożony z procesora Intel Core i3, zintegrowanej grafiki Intel UHD Graphics oraz 4 GB RAM-u DDR4. Obok dobrej - jak na tę klasę sprzętu - wydajności użytkownicy chwalą także prace na jednym ładowaniu, która wynosi 6 godzin.



Ciekawa propozycja dla uczniów i studentów szukających przede wszystkim rozwiązania, z którym można się często przemieszczać. Ten konwertowalny laptop ma 10-calowy ekran dotykowy, a całość waży zaledwie ok. 0,5 kg. Oczywiście, nie obyło się bez kompromisów - sprzęt wyposażony jest w bardzo małą liczbę złączy, pod względem wydajności też nie należy do demonów prędkości. O ile nie korzystamy z dysków chmurowych najbardziej dokuczać będzie dysk SSD o pojemności 64 GB.



Ekran 10" 1800x1200 matryca TN (dotykowa)

System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor Intel Pentium 4415Y

Karta graficzna Intel HD Graphics 615

Pamięć RAM 4 GB DDR3L

Dysk twardy 64 GB SSD

Złącza czytnik kart pamięci, audio mini-jack, kamera internetowa, 1x USB-C

Waga 0,5 kg

Cena od: 2300 zł - sprawdź oferty

Lenovo IdeaPad 320-15ISK







Ciekawa propozycja dla uczniów i studentów szukających przede wszystkim rozwiązania, z którym można się często przemieszczać. Ten konwertowalny laptop ma 10-calowy ekran dotykowy, a całość waży zaledwie ok. 0,5 kg. Oczywiście, nie obyło się bez kompromisów - sprzęt wyposażony jest w bardzo małą liczbę złączy, pod względem wydajności też nie należy do demonów prędkości. O ile nie korzystamy z dysków chmurowych najbardziej dokuczać będzie dysk SSD o pojemności 64 GB.



Model chińskiego producenta jest małym ukłonem w stosunku do użytkowników, którzy nie ograniczają się wyłącznie do przeglądania stron internetowych - IdeaPad 320 został wyposażony w całkiem procesor Intel Core i5-7200U, który współpracuje ze zintegrowaną grafiką Intel HD Graphics 620. Używnicy otrzymają także standardowy jak na tę klasę sprzętu dysk SSD o pojemności 256 GB. Co na minus? Sprzęt jest dość ciężki, bo waży 2,2 kg.



Ekran 15,6",1920x1080 matryca TN (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor Intel Core i5-7200U

Karta graficzna Intel HD Graphics 620

Pamięć RAM 4 GB DDR4

Dysk twardy 256 GB SSD

łącza czytnik kart pamięci, HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, USB 1x 3.0, 1x USB 3.1

Waga 2,2 kg

Cena od: 2000 zł - sprawdź oferty

Dell Inspiron 3593



Model chińskiego producenta jest małym ukłonem w stosunku do użytkowników, którzy nie ograniczają się wyłącznie do przeglądania stron internetowych - IdeaPad 320 został wyposażony w całkiem procesor Intel Core i5-7200U, który współpracuje ze zintegrowaną grafiką Intel HD Graphics 620. Używnicy otrzymają także standardowy jak na tę klasę sprzętu dysk SSD o pojemności 256 GB. Co na minus? Sprzęt jest dość ciężki, bo waży 2,2 kg.



Model Inspiron należy do sprzętu podstawowej klasy, co w przypadku firmy Dell nie oznacza wcale kompromisów na jakości wykonania. Do 2500 zł jesteśmy w stanie otrzymać wersję z 12 GB RAM-u. Co więcej, bazowa wersja posiada procesor Intel Core i3, który współpracuje ze zintegrowaną grafiką oraz dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB. Producent chwali się jednocześnie wyjątkową wytrzymałością - zgodnie z zapewnieniami laptop może pracować w zakresie od - 40°C do nawet 65°C, a klawisze wytrzymają nawet 5 milionów kliknięć.



Ekran 15,6", 1920x1080, matryca IPS (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor Intel Core i3

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Pamięć RAM 12 GB DDR4

Dysk twardy 256 GB SSD M.2 PCIe

Złącza czytnik kart pamięci, HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0

Waga 1,92 kg

Cena od: 2500 zł - sprawdź oferty

HP 15s





Model Inspiron należy do sprzętu podstawowej klasy, co w przypadku firmy Dell nie oznacza wcale kompromisów na jakości wykonania. Do 2500 zł jesteśmy w stanie otrzymać wersję z 12 GB RAM-u. Co więcej, bazowa wersja posiada procesor Intel Core i3, który współpracuje ze zintegrowaną grafiką oraz dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB. Producent chwali się jednocześnie wyjątkową wytrzymałością - zgodnie z zapewnieniami laptop może pracować w zakresie od - 40°C do nawet 65°C, a klawisze wytrzymają nawet 5 milionów kliknięć.



Jest to jedna z lepszych propozycji w cenie do 2500 zł. W zamian otrzymujemy elegancką obudowę, 15-calowy ekran oraz wydajne podzespoły, które pozwolą na bezproblemową pracę przez długi czas. Producent wyposażył sprzęt w nowy procesor Intel Core i3-1005G1, który współpracuje ze zintegrowanym układem graficznym intel UHD Graphics G1. Uzupełnieniem jest także 8 GB RAM-u szybkiej pamięci DDR4 oraz dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB Co jeszcze na plus? Na pewno należy wspomnieć o podświetlanej klawiaturze wyspowej, która usprawni np. odrabianie lekcji w nocy. Do minusów trzeba zaliczyć wagę wynoszącą 2,2 kg.



Ekran 15,6", 1920x1080, matryca IPS (matowa)

System operacyjny Windows 10

Procesor Intel Core i3-1005G1

Karta graficzna Intel UHD Graphics G1

Pamięć RAM 8 GB DDR4

Dysk twardy 512 GB SSD M.2 PCIe

Złącza czytnik kart pamięci, HDMI, audio mini-jack, kamera internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB-C

Waga 2,2 kg

Cena od: 2470 zł - sprawdź oferty

Huawei MateBook D15 Jest to jedna z lepszych propozycji w cenie do 2500 zł. W zamian otrzymujemy elegancką obudowę, 15-calowy ekran oraz wydajne podzespoły, które pozwolą na bezproblemową pracę przez długi czas. Producent wyposażył sprzęt w nowy procesor Intel Core i3-1005G1, który współpracuje ze zintegrowanym układem graficznym intel UHD Graphics G1. Uzupełnieniem jest także 8 GB RAM-u szybkiej pamięci DDR4 oraz dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 512 GB Co jeszcze na plus? Na pewno należy wspomnieć o podświetlanej klawiaturze wyspowej, która usprawni np. odrabianie lekcji w nocy. Do minusów trzeba zaliczyć wagę wynoszącą 2,2 kg.