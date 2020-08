22 gadżety z AliExpress w zaskakująco niskich cenach

Polecany gadżety z Chin.





Ostatnio na AliExpress trwało tyle wyprzedaży, że porzuciliśmy nasz coniedzielny cykl publikacji na rzecz krótszych wrzutek, którymi dzieliliśmy się z Wami każdego dnia. Dziś jednak powracamy do zapoczątkowanej kilka miesięcy temu tradycji i serwujemy kolejną porcję gadżetów godnych uwagi. Jak zawsze, są to przedmioty w niskich, bardzo niskich lub po prostu atrakcyjnych cenach.



1. Magiczne sznurowadła magnetyczne - różne kolory

Oto sznurowadła sprzedawane w zestawie z nakładkami, pozwalającymi "wiązać" je ze sobą... magnetycznie. Ładne, długie (można je skrócić) i wygodne. Czego chcieć więcej?



Cena: ok. 6 złotych



2. Mini nożyk EDC w formie breloka

Jeśli nie macie przy kluczach jeszcze żadnego breloczka, zrezygnujcie z pomysłu przypinania do nich serduszka z napisem "I love my E36". Zamiast tego przytwierdzicie do nich coś praktycznego - na przykład ten otwierany nożyk.



Cena: ok. 7 złotych



3. Narzędzie Baseus do naprawy wycieraczek samochodowych

Każdy kierowca zrobi z tego użytek. Z czasem pióra wycieraczek lubią się "strzępić". Nie ma sensu ich wymieniać co kilka tygodni - wystarczy wyrównać ich powierzchnię. Pomoże w tym to właśnie akcesorium marki Baseus. Polecam, działa świetnie.



Cena: ok. 34 złotych



4. Podstawka grzejąca pod kubek od Xiaomi - różne kolory

Nie chcę nikogo straszyć, ale zbliża się jesień. Taka podstawka grzejąca pod kubek od Xiaomi powinna znaleźć się na wyposażeniu każdej jesieniary. Panowie, zróbcie prezent sobie lub swojej dziewczynie.



Cena: ok. 44 złotych



5. Składany nożyk do cięcia owoców z otwieraczem od Xiaomi





Wygląda jak Victorinox, ale po rozłożeniu okazuje się ciekawym scyzorykiem do obierania owoców... i nie tylko. Do wyboru trzy kolory. Uwagę zwraca wysoka jakość wykonania. Xiaomi potrafi.



Cena: ok. 17 złotych



6. Korek próżniowy do wina ze stali nierdzewnej od Xiaomi





Co zrobić z winem po otwarciu? Na pewno nie wciskać z powrotem postrzępionego przez otwieracz korka. Zatkajcie butelkę elegancko - za pomocą korka próżniowego od Xiaomi, wykonanego ze stali nierdzewnej.



Cena: ok. 22 złotych



7. Wieszak na szczoteczki z funkcją dezynfekcji promieniami UV





W tym wieszaczku na szczoteczki do zębów zmieszczą się szczoteczki całej rodziny. Za pomocą promieni UV będą sterylizowane w taki sposób, abyście jeszcze lepiej mogli dbać o higienę swojej jamy ustnej.



Cena: ok. 49 złotych



8. Kieszonkowa parasolka - różne kolory

Jak jesień, to i deszcze. Nikt nie lubi nosić ze sobą wielkich parasoli. Ta parasolka po złożeniu ma zaledwie 17 cm.



Cena: ok. 29 złotych



9. Trymer do włosów i brwi Xiaomi Soocas

Jak pozbyć się włosów z nosa, uszu i zadbać o brwi? Za pomocą takiego oto niewielkiego trymera. Wydatek jest niewielki, a gadżet arcypraktyczny.



Cena: ok. 45 złotych



10. Klips na okulary do samochodu od Baseus

W wielu samochodach brakuje schowka na okulary. Jeśli w Twoim również, zainteresuj się takim oto przydatnym uchwytem na okulary od Baseusa. Po zamocowaniu go do daszka przeciwsłonecznego, obsłużysz go jedną dłonią w trakcie jazdy.



Cena: ok. 19 złotych



11. Mini kamera sportowa SQ 11

Ta kamerka może pełnić rolę kamery sportowej lub prostego wideorejestratora samochodowego. Cena jest śmiesznie niska, więc nie spodziewajcie się cudów, ale... jakość nagrań jest ponoć zaskakująco dobra.



Cena: ok. 36 złotych



12. Ceniony trymer do włosów Xiaomi Enchen

Trymer to doskonałe narzędzie dla mężczyzny, który goli się na łyso lub takiego, który sam chce zadbać o swój zarost. Maszynka Xiaomi Enchen to świetne urządzenie - w cenie do 100 złotych trudno Wam będzie znaleźć coś lepszego.



Cena: ok. 49 złotych



13. Mata na grilla lub piekarnika - przeciwdziała przywieraniu pieczonych potraw

Sezon grillowy jeszcze się nie kończy, a gdy się skończy, ulubione potrawy możecie piec w piekarniku. Jeśli podobnie jak ja nie znosicie myć rusztu, pieczcie potrafi na takiej oto macie. Warto w nią zainwestować.



Cena: ok. 6 złotych



14. Przyrząd do automatycznej dezynfekcji muszli klozetowej promieniami UV

Ten wodoodporny przyrząd Xiaomi Xiaoda pomaga skutecznie dezynfekować muszle klozetowe. Wystarczy przyczepić do wewnętrznej części pokrywy sedesu i... cieszyć się faktem, iż pozbywa się on bakterii z jej okolic.



Cena: ok. 49 złotych



15. Przybornik do paznokci ze stali nierdzewnej od Xiaomi

Zadbaj o swoje paznokcie z tym stylowym przybornikiem od Xiaomi. Zawarte w nim akcesoria wykonane zostały z bardzo wysoką starannością.



Cena: ok. 35 złotych



16. Wkładki osuszające (grzejące) do butów od Xiaomi

Jak osuszyć przemoczone buty? Za pomocą takich oto elektrycznych wkładek do butów. Zamawiając je już teraz unikniecie problematycznych sytuacji jesienią i na zimę.



Cena: ok. 41 złotych



17. Lampa zabijająca komary - bardzo skuteczna

Jak pozbyć się skutecznie komarów ze swojego mieszkania? Kup ten oto przyrząd marki Baseus. Światło ultrafioletowe zwabi małych krwiopijców, którzy następnie padną rażeni prądem. Skuteczne rozwiązanie - i to bardzo.



Cena: ok. 99 złotych



18. Kultowa latarka Convoy S2+ - różne diody do wyboru

Jedna z najlepszych latarek górskich oraz rowerowych w doskonałej cenie. Do wyboru kilka różnych diod. Ochoczo modyfikowana przez miłośników tego rodzaju gadżetów.



Cena: ok. 57 złotych



19. Lampka Xiaomi z funkcją odświeżacza powietrza

Odświeżacz powietrza z wbudowaną lampką nocną, w kształcie renifera. Uroczy, praktyczny i rozsądnie wyceniony.



Cena: ok. 45 złotych



20. EDC w formacie karty kredytowej - nóż, otwieracz i inne funkcje

Multitool, który powinien znaleźć się w portfelu każdego gadżeciarza. Po zdjęciu linki bez problemu zmieści się w przestrzeń przeznaczoną na kartę kredytową.



Cena: ok. 6 złotych



21. Retro konsolka do gier z 3-calowym ekranem - 400 gier

Najtańsza przenośna konsolka do gier retro, którą można polecić. Uwaga: wspiera rozgrywkę dla dwóch graczy!



Cena: ok. 47 złotych



22. Cyfrowy zegar kuchenny ze stoperem i minutnikiem od Baseus

Zegar przydatny w każdej kuchni za sprawą funkcji stopera i minutnika. Oczywiście można korzystać z niego w dowolnym pomieszczeniu - na przykład w trakcie nauki.



Cena: ok. 49 złotych



Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: