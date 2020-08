WiiBoy Color to Nintendo Wii w formacie Game Boya. Modder dokonał niemożliwego

Fenomenalny projekt.





WiiBoy Color od GingerOfMods

Szał na przenośne konsolki do gier kojarzy nam się raczej z latami 90' ubiegłego wieku oraz początkami wieku XXI. Oczywiście, Nintendo Switch sprzedaje się obecnie doskonale, ale jest to raczej rodzynek, nawet jeśli uwzględnimy darzone sympatią miłośników retro chińskie handheldy, będące w stanie odtwarzać pirackie ROMy. To właśnie w latach 90' furorę robił kultowy Game Boy Color, który do dziś cieszy się wielką estymą kolekcjonerów, a z nazwy i wyglądu znają go nawet najmłodsi gracze. Do jego formatu znacznie większą konsolę stacjonarną Nintendo Wii postanowił przekonwertować jeden z modderów.Za przeróbkę zabrał się znany w środowisku GingerOfMods, który dokonał niemożliwego, tworząc przenośną wersję popularnej konsoli Nintendo z 2006 roku. Utalentowany internauta komunikuje, że w środku obudowy znajduje się Nintendo Wii, zminiaturyzowane na potrzeby omawianego tu urządzenia.