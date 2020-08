Niska cena i błyskawiczne ładowanie. Specyfikacja Realme 7 i 7 Pro ujawniona

Jest dobrze.





Realme 7 i Realme 7 Pro - specyfikacja

Smartfony Realme w Polsce cieszą się coraz większym uznaniem i nie powinno to nikogo dziwić. Rozsądnie wycenione, sensownie skonfigurowane i nieźle wykonane zyskują zainteresowanie rosnącej grupy konsumentów. Już 3 września będziemy świadkami premiery nowych przedstawicieli najpopularniejszej chyba linii urządzeń. Jeśli czekacie na debiut Realme 7 i Realme 7 Pro, to mam dobre wieści. Ich specyfikację sprzętową poznacie już dziś.Firma Realme zaktualizowała swoją stronę produktową o przedpremierowe informacje związane z najnowszymi smartfonami Realme 7 i Realme 7 Pro. Na grafice promocyjnej widzimy, że co najmniej jeden ze smartfonów wspierał będzie technologię szybkiego ładowania SuperDart 65 W. Tak szybkie ładowanie w tak tanich smartfonach? Tego jeszcze nie było! Przypominam, że Realme 6 i Realme 6 Pro kosztowały w dniu swojej premiery odpowiednio 1099 i 1599 złotych. Z pewnością ich następcy sprzedawani będą w zbliżonych cenach.Wiemy na pewno, że smartfony z serii Realme 6 korzystały będą z aparaty głównego wyposażonego w nowy sensor Sony IMX682 o rozdzielczości 64 Mpix. Jego rozmiar wyniesie 1/1,73-cala. Za rejestrowanie obrazu odpowiadał będzie obiektyw o jasności f/1.8. Producent obiecuje, że Realme 7 korzystał będzie z "zupełnie nowego układu". Według pogłosek mowa o MediaTeku Helio G95.