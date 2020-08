Acer z nowymi monitorami. Nawet tani model, to niezły gamingowy sprzęt

Acer Predator XB323UGPbmiiphzx / foto. Acer

Acer EG240YPbipx - niedrogi i tylko pozornie codzienny monitor

Gamingowy Acer Predator odznacza się matrycą o bardzo wysokim poziomie odświeżania. W zależności od tego, przez jakie złącze podepniemy go do komputera, zapewni 170 Hz (DisplayPort) lub 144 Hz (HDMI). Ważnym aspektem jest też obsługa technologii synchronizacji wyświetlanych klatek Nvidia G-Sync. Dodatkowo czas reakcji matrycy to typowo gamingowa wartość 1 ms (VRB). Ostry obraz gwarantuje podwyższona rozdzielczość 2K (2560 x 1440 px).32-calowa matryca IPS monitora potrafi wyświetlić 16,7 mln kolorów przy 99 proc. pokryciu palety barw Adobe RGB, a jeszcze lepsze wrażenia wizualne zapewnia wsparcie dla DisplayHDR 600. Maksymalna jasność matrycy wynosi 600 nitów, a kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie. Konstrukcja nowego monitora Acer Predator umożliwia zmianę wysokości do 125 mm i pochylenie w przedziale od -5 stopni do 23 stopni. Co więcej, ekran można obracać o 20 stopni w prawo lub lewo. Produkt będzie można kupić w sugerowanej cenie 3499 złotych.Jeśli wydanie ponad trzech tysięcy złotych na dobry monitor, to dla was zbyt duży wydatek, może was zainteresować drugi nowy model Acera. EG240YPbipx został przygotowany w popularnej przekątnej 24 cali (a dokładnie 23,8 cala) i również oparto go o matrycę IPS. Mimo sugerowanej ceny mocno poniżej tysiąca złotych, jego parametry wyglądają naprawdę dobrze jak na ten segment rynku.