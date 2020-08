iPhone 12 bez ładowarki i słuchawek w zestawie? To bardzo możliwe

Chcesz? Kup osobno.





Głupi… a może mądry ruch?





fot. David Svihovec - Unsplash

Po raz kolejny wracają plotki, które mogą nie spodobać się wszystkim użytkownikom. Okazuje się bowiem, iż iPhone 12 będzie nie tylko droższy od swojego poprzednika, ale bardzo prawdopodobne, że. Apple planuje wprowadzić szybką, 20W ładowarkę do nowych iPhone’ów, jednak ma być ona sprzedawana osobno. Kilka tygodni temu amerykańska firma przeprowadzała nawet specyficzną ankietę, w której pytała zainteresowanych o to czy warto dodawać do pudełka z urządzeniem ładowarkę oraz dedykowane słuchawki.Apple może brać pod uwagę kwestie środowiskowe podczas wdrażania swojej nowej decyzji. Wysyłanie do klientów nowego iPhone’a 12 bez słuchawek i ładowarki sprawi, iż pudełko będzie mniejsze, samo opakowanie będzie cieńsze, a osoby posiadające odpowiednie akcesoriaZ biznesowego punktu widzenia, brak dodania ładowarek oraz przede wszystkim słuchawek mógłby przełożyć się na lepszą (a i tak już jest fantastyczna) sprzedaż bezprzewodowych słuchawek AirPods.Według analityka Barclays, Blayne’a Curtisa,– obecnie można kupić go jedynie osobno, za niemałe pieniądze. To miły gest, jednak można być przekonanym, że wielu użytkowników dalej będzie zawiedzionych.Wysyłka nowych iPhone’ów zazwyczaj rozpoczyna się pod koniec września, jednak Apple przekazało, iżWedług przecieków pochodzących od Jona Prossera, Apple planuje wprowadzić nowe modele zegarków Apple Watch, a także iPady we wrześniu, a na iPhone’a 12 we wszystkich wariantach poczekamy do października.Za podstawowy model iPhone’a 12 trzeba będzie zapłacić około. Wersja Pro będzie kosztowała okołoŹródło: MacRumors / fot. Daniel Romero - Unsplash