Najmniejszy na świecie Apple iMac stworzony przez youtubera. Znów jak puszka napoju

Mac jak puszka Red Bulla MiniPC to wdzięczny temat. Pobierają mało energii i nie potrzebują wydajnego chłodzenia. Przy tym zajmują bardzo mało miejsca i (jeśli nie potrzebujemy wysokiej wydajności) mogą zastąpić nam duże desktopy przy oszczędności na rachunkach za prąd. Tak przynajmniej reklamują je chińskie firmy, które ostatnio prześcigają się w coraz to mniejszych miniPC na Intel Celeronach (). Co jednak, gdyby miniPC był w formie iMaca?



Michael Pick z kanału biorącego nazwę po prostu od jego imienia i nazwiska, stworzył iMaca wielkości puszki RedBulla. Pamiętacie jeszcze najmniejszy gamingowy PC jak puszka Coli? Ten jest całkiem podobny. Jako, że to komputer typu all-in-one, potrzeba tylko podpięcia klawiatury i myszki. Michael używa małego bezprzewodowego modelu bez sekcji numerycznej, ale z wbudowanym touchpadem, który idealnie pasuje do maleńkiego komputera.



Stworzył go na bazie Raspberry Pi 4. Jak to? iMac na malinie? Nie jest to dosłowny Mac, a komputer oparty o ARM, ale stylizowany wyglądem na sprzęt Apple z zainstalowanym systemem Twister OS, który mimo bycia Linuxem bardzo przypomina designem MacOS.





Malina i ekran o przekątnej 7 cali powędrowały do wspólnej obudowy stworzonej w drukarce 3D. Oczywiście nie zabrakło umieszczonego w dolnej części pod matrycą charakterystycznego logo z nadgryzionym jabłkiem. Cały proces tworzenia tej unikalnej maszyny Michael Pick pokrótce udokumentował w wideo na swoim kanale YouTube.



Okaleczone Raspberry Pi 4

Obniżenie profilu było konieczne, ale można było to zrobić z większą klasą / foto. Michael Pick @ YouTube



Problemem okazał się port LAN i podwójne wyprowadzenia USB-A. Raspberry Pi 4 został pozbawiony górnych USB i połowy gniazda RJ-45. Szkoda, że twórca projektu nie zdecydował się na wylutowanie modułów i zastąpienie ich pojedynczymi gniazdami, a szczególnie takie nieinwazyjne pozbycie się LAN. W końcu połowa obciętego portu i tak wcale nie działa.



Jeszcze niezamknięte wnętrze malinowego miniaturowego iMaca / foto. Michael Pick @ YouTube



Poza tym jednym zgrzytem, projekt jest naprawdę ciekawy (ma nawet niewielki wiatraczek oraz otwór wentylacyjny). Na takim maleństwie można normalnie pracować. Oczywiście system można zamienić na inny zgodny z Raspberry Pi, niekoniecznie taki wzorowany na MacOS. To tylko nietypowo obudowane Raspberry Pi 4 ze zintegrowanym monitorem 1024 x 600 pikseli z małymi głośnikami stereo.



Źródło i foto: Michael Pick @ YouTube

Miniaturowy komputer all-in-one na malinie.