Smartfon Realme za 299 złotych. Fantastyczna promocja na Allegro

Smartfony Realme w kuszących cenach.





Realme 6 w cenie 849 zamiast 1199 złotych

Marka Realme świętuje dziś swoje drugie urodziny. Z tej właśnie okazji cieszący się coraz większym zaufaniem w Polsce producent przygotował promocję na swoje smartfony, które w rekordowo niskich cenach kupić można na platformie Allegro. Jeśli szukacie niedrogiego urządzenia ze średniej półki cenowej lub smartfonu typu "taniej się nie da", to rzućcie okiem na ceny Realme 6 Realme 6 to smartfon bardzo często polecany osobom poszukującym smartfonu do ok. 1100-1500 złotych. Urządzenie korzysta z 6,5-calowego ekranu o rozdzielczości 1080x2400 pikseli, wyświetlającego obraz z częstotliwością 90 Hz. Wydajną prace smartfonu zapewnia znany z Redmi Note 8 Pro układ Helio G90T z GPU Mali-G76. Sprzęt zasilany jest baterią o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem 30 W. Tak, na pokładzie jest NFC! Czytnik linii papilarnych umieszczono tu na prawej krawędzi obudowy.