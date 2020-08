Mamy go. Najnowszy flagowiec Xiaomi Mi 10T Pro na zdjęciach

Premiera w tym roku.





Najlepszy smartfon Xiaomi - Xiaomi Mi 10T Pro

Nie wiem czy ktokolwiek z Was nadąża za wszystkimi tegorocznymi premierami smartfonów z Chin, ale jeśli tak, to niechaj się zgłosi, a otrzyma ode mnie osobiste gratulacje. Zanim rok dobiegnie końca będziemy świadkami jeszcze wielu emocjonujących debiutów - że wspomnę choćby o ZTE Axon 20 5G , czyli pierwszym smartfonie z przednią kamerką umieszczoną pod ekranem. Jak się okazuje, na laurach w 2020 roku nie spocznie także Xiaomi, które przed końcem bieżącego roku zaprezentuje swojego najlepszego z flagowców. Xiaomi Mi 10T Pro nawet nie zapowiedziano, ale już udało się go uchwycić na kilku zdjęciach.W skład serii Mi 10 wchodzą obecnie modele Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite, Mi 10 Lite Zoom i Mi 10 Ultra. Jeszcze w tym roku w portfolio producenta pojawią się urządzenia z serii Mi 10T, która ma być dla Xiaomi tym, czym seria T jest dla marki OnePlus. Xiaomi Mi 10T Pro ma być pomostem łączącym serię Mi 10 z kolejną generacją sprzętu - ewolucją, ale nie rewolucją.Po raz pierwszy wzmianka o nowym smartfonie Xiaomi i jego fotografie pojawiły się w sklepie OfferUp, gdzie widniała informacja o urządzeniu o nazwie kodowej Apollo i oznaczeniu M2007J3SG. Członek XDA o pseudonimie kacskrz odkrył odniesienia do modelu M2007J3SG, a także M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP, i M2007J3SY w becie MIUI 12 bazującej na Androidzie 11. Oznaczenia te wiązały się z nazwami marketingowymi Xiaomi Mi 10T i Xiaomi Mi 10T Pro.