Samsung Galaxy Note 20 Ultra w Polsce z gorszym procesorem i chłodzeniem

Samsung Galaxy Note 20 Ultra w Polsce z gorszym chłodzeniem oraz procesorem

W takich sytuacjach najlepiej głosować portfelem

Samsung kontynuuje swoją tradycję traktowania Polaków oraz innych Europejczyków jako konsumentów drugiej kategorii. W marcu informowaliśmy o tym, że południowokoreański producent sprzedaje w Polsce zauważalnie gorszą wersję Galaxy S20 - praktyka ta spotkała się z niemałą falą krytyki. Sytuacja powtarza się w przypadku zaprezentowanego niedawno modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra . Producent skierował do sprzedaży na naszym rynku sprzęt wyposażony nie tylko w gorszy procesor, ale także... gorszy układ chłodzenia.Nie od dziś wiadomo, że Samsung kieruje swoje flagowe smartfony z procesorami Qualcomm Snapdragon na rynek amerykański. W sieci opublikowano już wiele testów dowodzących ich wyższości nad autorskimi układami Exynos, stosowanymi w smartfonach "europejskich". Snapdragony nie tylko cechują się wyższą wydajnością, ale również lepszą efektywnością energetyczną i wydzielają znacznie mniej ciepła podczas obciążenia. Konsumenci w Europie decydujący się na zakup Samsung Galaxy Note 20 Ultra muszą nastawić się nie tylko na gorszy CPU (Exynos 990 vs Snapdragon 865+), ale najwyraźniej również brak nowoczesnego układu chłodzenia.Na problem zwrócił w swoim najnowszym materiale znany i lubiany Zack, prowadzący kanał JerryRigEverything. Wytknął producentowi, że wyceniona na 5949 złotych (oczywiście w przeliczeniu) wersja "globalna" jest znacznie gorsza od strony technologicznej, niż sprzęt kierowany do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w identycznej cenie. Youtuber skupił się na systemie chłodzenia rodem z tanich smartfonów. Wewnątrz Galaxy Note 20 Ultra nie ma ani pasty termoprzewodzącej, ani miedzianej komory parowej pomagającej rozpraszać ciepło!Samsung będzie dopuszczał się swych kontrowersyjnych praktyk tak długo, jak długo będą na nie pozwalali konsumenci. Zapewne i pod tym wpisem znajdą się osoby broniące opisywanego działania producenta - zupełnie nieodpłatnie i bezinteresownie. To między innymi dzięki takim osobom w oprogramowaniu smartfonów zaczęły pojawiać się reklamy. Korporacje lubią testować cierpliwość konsumentów i jeśli ci nie będą na to reagować, zawsze będą na straconej pozycji. Na szczęście rynek smartfonów jest bardzo rozległy, a wybór flagowców - ogromny.Źródło: YouTube