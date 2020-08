Huawei Watch Fit zaskakuje ceną i funkcjami. Nowa propozycja producenta

Warto się zainteresować.





Huawei Watch Fit - tani i bogaty w funkcje smartwatch

Źródło: Huawei

Huawei zaprezentowało właśnie Watch Fit, czyli – jak sugeruje nazwa – nowy smartwatch, który docelowo ma spodobać się osobom aktywnym. Producent próbuje zachęcić potencjalnych konsumentów nie tylko funkcjami, ale także ceną. Jest ona zaskakująco niska i z pewnością wielu przypadnie do gustu. Zacznijmy jednak od początku.Zegarek został wyposażony wo prostokątnym kształcie, co nie wszystkim się może podobać. Co ciekawe, urządzenie obsługuje sześć zupełnie nowych tarcz Always On Display. Dzięki temu przeróżne informacje będzie można podejrzeć bez potrzeby wybudzania.Obudowa Watch Fit występuje w trzech kolorach – Sakura Pink, Graphite Black oraz Mint Green. Zadbano tutaj o matowe wykończenie, co dodaje całej konstrukcji nieco elegancji. Jaki jest zegarek, każdy widzi. Warto wspomnieć więc o tym, co kryje jego wnętrze.Składa się na to 11 trybów sportowych (bieganie, pływanie, jazda na rowerze itd.) oraz 85 niestandardowych treningów. Oprócz tego można skorzystać z 12 rodzajów animowanych treningów (rozciąganie całego ciała czy szybkiego rozprostowania kości w pracy). Do wyboru, do koloru.