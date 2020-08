Smartwatch Amazfit Neo skradł moje serce. Retro ponad wszystko!

Niczym legendarny G-Shock.

G-Shock DW-5600E to zegarek owiany niemalże kultem w środowisku miłośników czasomierzy wszelakich. Zaprojektowany przez Kikuo Ibe miał być w zamierzeniu najtwardszym zegarkiem na świecie. Marzenie Japończyka zrealizowało Casio, które w 1981 roku zatwierdziło jego projekt i rozpoczęło jego produkcję. 39 lat po tym wydarzeniu firma Huami wprowadziła do sprzedaży, do złudzenia przypominający ponadczasową japońską konstrukcję.Xiaomi Amazift Neo to minimalistyczny zegarek cyfrowy, który designem przywodzi na myśl konstrukcję Casio. Pomimo niskiej ceny urządzenie zaskakuje niezłą paletą funkcji. Sprzęt nie tylko liczy kroki i wyświetla spalone kalorie, ale też 24 godziny na dobęza pomocą czujnika PPG. W przypadku zarejestrowania niepokojącego tętna zegarek wysyła alert dźwiękowy.1,2-calowy ekran stylizowany na wyświetlacze retro sprzed lat jest włączony przez cały czas. Użytkownik za pomocą jednego z czterech fizycznych przycisków może aktywować jego podświetlenie. Na ekranie prezentowane są powiadomienia o połączeniach oraz wiadomościach przychodzących na sparowany z nim poprzezsmartfon.

Amazfit Neo to najnowsza propozycja smartwatcha od Xiaomi. | Źródło: Amazfit

Amazift Neo najtaniej kupicie na AliExpress

AMAZFITNEO

Czas pracy na baterii Xiaomi Amazift Neo powinien zadowolić nawet wybrednych. Producent obiecuje nawetw trybie normalnego użytkowania i aż 37 dni w trybie energooszczędnym. Wszystko to za sprawą baterii o pojemności, której czas ładowania poprzez kabelek USB wynosi ok. 2,5 godziny.Urządzenie o wymiarach 40,3 x 41 x 11,7 mm waży zaledwie. Obudowa została uszczelniona przed działaniem wody, co potwierdza spełnienie normy. Zegarek o takiej klasie wodoszczelności pozwala wykąpać się z nim wannie, choć nie powinno się z nim - w teorii - pływać w basenie.Dwie z trzech wersji kolorystycznych Xiaomi Amazfit Neo. | Źródło: AmazfitAmazift Neo sprzedawany jest w trzech kolorach - zielonym, czarnym oraz pomarańczowym. Urządzenie wycenione w w promocji na 49,99 dolarów (regularna cena to 60,23 USD) kupić można obecnie na AliExpress w cenie zaledwie 39,99 dolarów (ok. 149 złotych).Przed dodaniem produktu do koszyka należy kliknąć na przycisk "Zdobądź kupony" i odebrać kupon za 2 dolary. Następnie w koszyku z zegarkiem należy zastosować kod, obniżający cenę o kolejne 8 dolarów.Kupony na Amazfit Neo | Źródło: AmazfitŹródło: mat. własny