10 ciekawych gadżetów z AliExpress. Tydzień znanych marek wciąż trwa

Gadżety na każdą okazję.



Tydzień znanych marek w AliExpress już prawie za nami, ale to nie oznacza końca promocji. Dzisiaj przygotowaliśmy zestawienie 10 ciekawych gadżetów, które przydadzą się w domu jak i poza nim.



Warto pamiętać, że płacąc za zakupy przy pomocy portfela Alipay, możemy użyskać $2 zniżki.







Warto również zauważyć, że część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów na terenie Europy, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę (3-7 dni).



1. Słuchawki Anker Soundcore Life P2 TWS

Słuchawki Soundcore Life P2 wyposażone są w grafenowy przetwornik, który ma zapewnić bogatszy i bardziej wyrazisty dźwięk. Jedno ładowanie słuchawek powinno zapewnić do 7 godzin pracy, a korzystanie z etui ładującego może wydłużyć ten czas do 40 godzin.



Kup teraz: słuchawki



2. Słuchawki QCY-T8 TWS

Słuchawki QCY-T8 są bardzo lekkie – każda z nich waży tylko 4 gramy. Wykorzystują technologie wykrywania ludzkiego ucha, więc po tym jak wyciągniemy je z uszu, automatycznie zatrzymują utwór.







Kup teraz: słuchawki 828QCY1 ($1 zniżki przy zamówieniach na $2)



3. Szczoteczka soniczna SOOCAS SO WHITE PINJING EX3

Szczoteczka pracuje z częstotliwością 31000 ruchów na minutę. Jest stosunkowo lekka – waży tylko 50 gramów. Posiada trzy tryby pracy: normalny, łagodny i masaż. Szczoteczka działa do 25 dni na jednym ładowaniu.



Kup teraz: (ok. 48 zł)



4. Szczoteczka soniczna SOOCAS V1

SOOCAS V1 osiąga częstotliwość 40000 ruchów na minutę. Do wyboru mamy trzy tryby pracy: standardowy, łagodny i pulsacyjny. Szczoteczka potrafi działać do 60 dni na jednym ładowaniu.





Kup teraz: szczoteczka soniczna



5. Trymer SOOCAS N1

Trymer do nosa, uszu i brwi. Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób by ostrza podczas pracy nie ciągnęły włosów ani nie powodowały krwawienia. SOOCAS N1 jest bardzo mobilny dzięki swojemu rozmiarowi i małej wadze.







Kup teraz: trymer



6. Golarka SOOCAS S5

SOOCAS S5 wyposażona jest w trzy elastyczne głowice, które pomagają dokładnie i bez podrażnień ogolić włosy twarzy. Dzięki nakładkom znajdującym się w zestawie, golarka może także funkcjonować jako trymer do włosów nosa i twarzy. Urządzenie naładujemy za pomocą kabla USB-C, co powinno starczyć na około dwa miesiące pracy..



Kup teraz: golarka OGG97WDM1JS8 ($5 zniżki przy zamówieniach na $40)



7. Suszarka do włosów SOOCAS H5

Suszarka jest wyposażona w termostat, dzięki czemu temperatura rośnie w sposób jednolity, bez ryzyka uszkodzenia włosów. SOOCAS H5 emituje 10 mln jonów ujemnych zapewniając że nasze włosy będą lśniące i gładkie.



