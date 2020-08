LG stworzyło oczyszczacz powietrza do założenia na twarz

Każdy może mieć swój.





LG PuriCare Wearable Air Purifier to oryginalny pomysł





fot. LG

Pandemia koronawirusa to nie jedyny powód, dla którego LG zdecydowało się na stworzenie dość oryginalnego sprzętu naszpikowanego technologią. Większość dużych miast boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza, który nasila się szczególnie jesienią oraz zimą. LG chce wyjść temu naprzeciw prezentując, czyli po prostu przenośny odświeżacz powietrza do założenia prosto na twarz. Jak działa cała ta konstrukcja?LG PuriCare został wyposażony w– podobne do tych, które można znaleźć w odświeżaczach powietrza koreańskiego producenta przeznaczonych do domów. Wystarczy, aby użytkownik oddychał w normalny sposób, a zainstalowany sensor wykryje częstotliwość i dopasuje prędkość wentylatora. LG twierdzi, iż bateria o pojemności 820 mAh ma pozwolić na. Systemy zainstalowane bezpośrednio w oczyszczaczu przeznaczonym na twarz zostały zaprojektowane tak, aby nie sprawiać oporu ani nie powodować żadnego, dodatkowego wysiłku.Po zdjęciu maski, całe akcesorium wykorzystuje specjalny futerałi ją zdezynfekować. Akcesorium jest także w stanie połączyć się bezpośrednio ze smartfonem, aby informować użytkownika o procesie ładowania.LG poinformowało, iż PuriCare Wearable Air Purifier zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas targów IFA,Skąd taki pomysł? Mało kto zdaje sobie sprawę, iż koreańska firma produkuje klimatyzatory oraz oczyszczacze powietrza i posiada sporą wiedzę na ten temat.oraz czy w ogóle odniesie ona jakikolwiek komercyjny sukces.Źródło: Engadget / fot. LG