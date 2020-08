Przedsprzedaż PlayStation 5. Zobacz jak kupić konsolę w pierwszej kolejności

Zapisz się już teraz.





W połowie sierpnia ruszyła polska kampania promocyjna konsoli PlayStation 5 . Urządzenie trafi do przedsprzedaży najpewniej już w listopadzie tego roku i jego debiut nałoży się na start sprzedaży konkurencyjnej konsoli Microsoft Xbox Series X. Jeśli polska cena PlayStation 5 potwierdzi się, to gracze będą w stanie przymknąć oko na pewne wady PS5 , które uwidoczniły się już w momencie oficjalnej prezentacji urządzenia. Najzagorzalsi fani konsol odliczają dni do startu pre-orderów, a my... zdradzamy szczegóły na ich temat.Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że do zakupu konsoli oraz akcesoriów jako pierwsi przez Sony zostaną zaproszeni najwięksi fani marki PlayStation. Producent na swojej stronie internetowej informuje, że zasób urządzeń dostępnych w przedsprzedaży będzie ograniczony i największe szanse na wzięcie udział w zakupowym szaleństwie będą miały osoby, z którymi firma skontaktuje się bezpośrednio.Z komunikatu dowiadujemy się, że zamówienia realizowane będą na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy". Japończycy zachęcają do tego, aby osoby zaproszone reagowały na możliwość zakupu sprzętu w trybie natychmiastowym.Aby wyrazić chęć zakupu PlayStation 5 w pierwszej kolejności, należy przejść do tego formularza i wpisać swoje PlayStation Online ID. To wszystko. Później pozostanie czekać na ocenę ze strony Sony.Osoby zapraszane będą typowane na podstawie swoich wcześniejszych aktywności w sieci PlayStation. Każdy, kto otrzyma zaproszenie, będzie uprawniony do zakupu maksymalnie:Źródło: Sony