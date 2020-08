Przystawka Google Sabrina coraz bliżej. Certyfikacja Android TV w FCC

Projekt etykiety dla "Google LLC Interactive Media Streaming Device GZRNL" / foto. FCC

Google Sabrina Smart TV coraz bliżej premiery?

Dostaliśmy kolejne przesłanki na temat projektu Google Sabrina na Android TV. Tym razem zauważono wzmianki w amerykańskiej organizacji certyfikacyjnej FCC. Zajmuje się urządzeniami z łącznością bezprzewodową, które maja wejść do sprzedaży w USA. Google przesłało dokumenty dla swoich sprzętów o nazwie kodowej GZRNL, które jest interaktywnym urządzeniem do strumieniowego przesyłania multimediów i G9N9N.Co więcej, GZRNL ma obsługiwać WiFi, Bluetooth i nic więcej w bezprzewodowym temacie (w końcu po co NFC czy LTE lub 5G w przystawce smart TV). Przedstawiono też sporą etykietę - dobrze pasującą do ewentualnego umieszczenia na spodzie obudowy. G9N9N opisano po prostu jako urządzenie bezprzewodowe Bluetooth i załączono etykietę, która ma znajdować się pod pokrywą zasilania (idealnie pasuje do kwestii klapki na baterie).Oba sprzęty mają być wyprodukowane w Tajlandii. Niestety dodatkowe informacje nie są możliwe do publicznego wglądu. Nazwy kodowe teoretycznie nie pasują do poprzedniego wzoru stosowanego w Google Chromecastach, ale zbliżające się urządzenie, to w zasadzie zupełnie nowy dział.