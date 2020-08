DJI prezentuje Osmo Mobile 4 - składany gimbal do smartfona

Z magnetycznym mocowaniem.





DJI Osmo Mobile 4 to sprzęt all-in-one





Firma DJI oficjalnie zaprezentowała nową generację mobilnego gimbala do smartfonów –. Urządzenie wprowadza sporo ulepszeń względem poprzednika, ale największym z nich jest zdecydowanie zupełnie nowy system montażu urządzenia. Tym razem gimbal nie polega na swoistej „łapce”, a specjalnych, magnetycznych przyssawkach, które montowane są bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Czego jeszcze mogą spodziewać się użytkownicy po tej konstrukcji?DJI Osmo Mobile 4 zachowuje składaną konstrukcję, podobną do swojego poprzednika. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z, bez konieczności wyważania go za każdym razem. DJI Osmo Mobile 4 korzysta z dwóch uchwytów: jeden mocuje się z tyłu obudowy smartfona i służy jako pierścień na palec, a drugi z nich jest już nieco większy i mniej poręczny.Oprócz składanej konstrukcji, jak u poprzednika, Osmo Mobile 4 posiada ten sam układ przycisków oraz. Producent twierdzi, iż model Osmo Mobile 4 jest nieco lżejszy oraz mniejszy niż Osmo Mobile 3. Akcesorium ma korzystać także z wydajniejszych silników służących do trzyosiowej stabilizacji.Miejsce na prawdziwe ulepszenia znalazło się jednak w samym oprogramowaniu. DJI Osmo Mobile 4 korzysta z, a sam producent dodał również funkcję specyficznej panoramy, która pozwala „sklonować” osoby znajdujące się na zdjęciu. Optymalizacji miał doczekać się takżeIle trzeba więc zapłacić za ten sprzęt? Rekomendowana przez producenta cena to 149 dolarów.W przeliczeniu na złotówkiŹródło: TheVerge / fot. DJI