Festiwal smartfonów AliExpress. Huawei, OnePlus i Honor w promocji

Smartfonowe szaleństwo.



W dzisiejszym zestawieniu ofert z tygodnia znanych marek przygotowaliśmy dla Was promocje na telefony i akcesoria do nich. Znajdziemy tu produkty od producentów takich jak Huawei, OnePlus, Honor i innych. Zapraszamy.



Warto też pamiętać, że płacąc za zakupy przy pomocy portfela Alipay, możemy użyskać $2 zniżki.







Warto również zauważyć, że duża część oferty w tym artykule ma jako opcję wysyłkę z magazynów na terenie Europy, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę (3-7 dni).



1. Huawei P30 LITE

Smartfon korzysta z 6,15-calowego ekranu IPS o rozdzielczości 1080 x 2312 pikseli z współczynnikiem kontrastu na poziomie 1202:1. Kolory wyświetlane przez matrycę są dobrze nasycony i dobrze odwzorowane. P30 Lite wyposażony jest w procesor HiSilicon Kirin 710 i układ graficzny Mali-G51 MP4. Baterię o pojemności 3340 mAh naładujemy za pomocą ładowarki 18W.



2. OnePlus 8 Pro 5G

Atutem smartfona bez wątpienia jest 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED QHD+ o rozdzielczości 3168 x 1440 i częstotliwość odświeżania 120 Hz. OnePlus 8 Pro wyposażono w wydajny procesor Snapdragon 865 z obsługą 5G, baterię 4500 mAh i obsługę bezprzewodowego ładowania 30 W.





3. OnePlus 8 5G

OnePlus 8 wyposażone w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Ekan charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 90 Hz. Tak jak w przypadku wersji Pro, tutaj też znajdziemy procesor Snapdragon z obsługą 5G. Baterię 4300 naładujemy z 1% do 50% w 22 minuty dzięki technologii Warp Charge 30T.



4. Honor 9X

Honor 9X korzysta z 6,59-calowego wyświetlacza o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Uwagę przyciągnąć może wzór w kształcie litery X na plecach urządzenia. Na pokładzie znajdziemy procesor HiSilicon Kirin 710 i baterię 4000 mAh.





5. Honor 20S

Mamy tu do czynienia z telefonem z charakterystyczną „łezką” na froncie. 6,15-calowy ekran wyświetla obraz w rozdzielczości 2312 x 1080 pikseli. Za pracę urządzenia odpowiada 8-rdzeniowy procesor Kirin 710. Z przodu urządzenia znajdziemy kamerkę 24 Mpix zaś z tyłu czeka na użytkownika potrójny aparat 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix.







6. UMIDIGI A7 Pro

Smartfon charakteryzuje się 6,3-calowym wyświetlaczem o proporcjach 19,5:9 i rozdzielczością 2340 x 1080 pikseli. Na froncie umieszczono kamerkę 16 Mpix natomiast z tyłu znajdziemy poczwórny aparat 16 Mpix + 16 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix. Sercem urządzenia jest procesor Helio P23 MT6763T zasilany baterią 4150 mAh.



7. UMIDIGI S5 Pro

UMIDIGI S5 Pro wyposażono w 6,39-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Co ciekawe, by zachować jak największą powierzchnię ekranu, na froncie nie uświadczymy żadnego aparatu. Został on przeniesiony na górę telefonu, gdzie wysuwa się z wnętrza obudowy. Kolejną ciekawostką jest czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem, co jest rzadkością w telefonach z tej półki cenowej.



8. ELEPHONE U5

Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy procesor Helio P60, zasilany baterią 4000 mAh. Na przodzie znajdziemy 6,4-calowy ekran o rozdzielczości 2310 x 1080 pikseli. Aparat został umieszczony w otworze, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje aż 93,38% frontu telefonu.





9. Ładowarka Baseus 65W GaN

Ładowarka GaN wyposażona w dwa porty Type-C i jeden USB. Pierwszy port Type-C jest w stanie wyciągnąć nawet 65W zaś port drugi i USB uzyskują po 30W.



