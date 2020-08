Najlepsze, niedrogie urządzenia wielofunkcyjne dla uczniów (drukarka i skaner)

Naprawdę tanie i funkcjonalne urządzenia atramentowe.





Canon PIXMA MG2550S

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 600 dpi

Szybkość druku w kolorze: do 4 str./min

Szybkość druku mono: do 8 str./min

Podajnik papieru na 60 arkuszy

Cena: 197 zł - sprawdź oferty

HP DeskJet 2710

Drukowanie, skanowanie, kopiowanie

Maksymalna rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi

Szybkość druku w kolorze do 5,5 str./min

Szybkość druku w mono do 7,5 str./min

Podajnik papieru na 60 arkuszy

Wi-Fi, Bluetooth, AirPrint

Cena: 269 zł - sprawdź oferty

CANON Pixma TS3350

Biorąc pod uwagę fakt, że próg wejściowy do świata drukarek zaczyna się gdzieś w okolicach 300 zł, aż ciężko uwierzyć, że poniżej tej kwoty można znaleźć kilka naprawdę solidnych urządzeń, które obok druku oferują kopiowanie i skanowanie. Oczywiście nie będą to propozycje dla osób, które codziennie drukują masę dokumentów. Prezentowane modele skierowane są głównie do uczniów, studentów czy zdalnych pracowników, którzy kilka razy w tygodniu muszą coś na szybko zeskanować albo wydrukować (sam zaliczam się do tej grupy).Dlaczego w grę raczej wchodzi wyłącznie sporadyczna praca? Wszystkie wymienione modele zasilane są kasetami, których wymiana nie należy do najtańszych. Jeżeli jednak dużo drukujecie i szukacie sprzętu oferującego znacznie niższe koszty utrzymania, koniecznie sprawdźcie poprzednie zestawienie, w którym zebraliśmy sprzęt z najtańszą eksploatacją.Zestawienie otwiera najprostsze i jednocześnie najtańsze urządzenie wielofunkcyjne. Próżno tutaj szukać modułu Wi-Fi, więc nie prześlemy dokumentu do drukarki bezpośrednio z tabletu czy drukarki. Sprzęt tak naprawdę oferuje tylko funkcję kolorowego drukowania (4800 x 600 dpi), kopiowania oraz skanowania (600 x 1200 dpi).O urządzeniu można powiedzieć, że jest kompaktowe i niezbyt ciężkie (3,5 kg). Producent zadbał także o w miarę pojemny, jak na te gabaryty, podajnik na 60 arkuszy. Przed samym zakupem warto także zwrócić uwagę na zestaw startowy. W przypadku modelu PIXMA MG2550S jego wydajność szacowana jest na 180 wydruków. Po wyczerpaniu zapasu atramentu za oryginalny komplet tuszów CMYK (o wydajności 180 stron) przyjdzie nam zapłacić ok. 140 zł.Urządzenie oferuje (nieco wolny) druk atramentowy z szybkością 7,5 str./min. oraz rozdzielczością 4800 x 1200 dpi. Pod względem skanowania otrzymujemy tutaj szybkość do 9 str./min w maksymalnej rozdzielczości 1200 x 1200 dpi. Duży plus za obecność modułu Wi-Fi, który umożliwia przesyłanie dokumentu do druku bezpośrednio z urządzeń mobilnych.Na wyposażeniu znalazł się także moduł Bluetooth oraz wsparcie dla AirPrint, dzięki czemu użytkownicy sprzętu z logo z nadgryzionym jabłkiem nie muszą instalować żadnych dodatkowych sterowników. Warto dodać, że HP DeskJet 2710 z wagą 3,5 kg należy zaliczyć do sprzętu o kompaktowych rozmiarach. A jak wyglądają koszty eksploatacji? Niestety, jest drogo. Najtańszy zestaw atramentów kosztuje kolejno 59 zł za czarny (120 stron) oraz 59 zł za kolorowy (100 stron).