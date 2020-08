Film NVIDIA zdradza szczegóły na temat projektowania nowych kart graficznych

Część plotek potwierdzona.





Nowe rozwiązania w kartach NVIDIA RTX 3000

Rozwiązania elektryczne : kompaktowa struktura z nowym 12-pinowym złączem zasilania, która zapewnia więcej miejsca na komponenty i układ chłodzenia oraz jest kompatybilna z 8-pinowymi wtyczkami w obecnych zasilaczach dzięki dołączonej przejściówce.

: kompaktowa struktura z nowym 12-pinowym złączem zasilania, która zapewnia więcej miejsca na komponenty i układ chłodzenia oraz jest kompatybilna z 8-pinowymi wtyczkami w obecnych zasilaczach dzięki dołączonej przejściówce. Rozwiązania termiczne : chłodzenie zoptymalizowane pod kątem odpowiedniego przepływu powietrza, zaprojektowane w celu pokonania istniejących ograniczeń i przepuszczania większej ilości powietrza przez system w celu uzyskania maksymalnej sprawności chłodzenia.

: chłodzenie zoptymalizowane pod kątem odpowiedniego przepływu powietrza, zaprojektowane w celu pokonania istniejących ograniczeń i przepuszczania większej ilości powietrza przez system w celu uzyskania maksymalnej sprawności chłodzenia. Design : bezkompromisowy, spójny projekt, który obejmuje rewolucyjne rozwiązanie termiczne, harmonizujące każdy element karty graficznej.

: bezkompromisowy, spójny projekt, który obejmuje rewolucyjne rozwiązanie termiczne, harmonizujące każdy element karty graficznej. Rozwiązania mechaniczne: wzmocniona konstrukcja karty wykorzystująca tylną pokrywę.

Data premiery kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000

Do premiery kart graficznych NVIDIA RTX 3000 pozostało zaledwie 5 dni. Wielkie odliczanie trwa, a NVIDIA podgrzewa atmosferę, potwierdzając część plotek towarzyszącym debiutowi nowości. Producent opublikował w sieci film, na którym przedstawia szczegóły odnośnie projektowania współczesnych kart graficznych. Da się z nim odnaleźć kilka odniesień do nowych rozwiązań mających zdumiewać swoją wydajnością.Przez ostatnie 20 lat karty graficzne osiągnęły ogromne postępy w zakresie wydajności. Wymagało to od ich projektantów wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju architektury, termiki, mechaniki, elektroniki czy designu. W swoim nagraniu NVIDIA prezentuje uczynione na przestrzeni minionych lat postępy w projektowaniu kart graficznych. Akcentowane są:Transmisję z premierowego wydarzenia obejrzycie 1 września o godzinie 18:00 czasu polskiego pod tym adresem . W chwili obecnej widnieje tam jedynie wielkie odliczanie do premiery.Źródło: NVIDIA