Oppo Watch w Polsce. Ile kosztuje metalowy smartwatch z Goolge Wear OS?

Kremowy pasek i złota koperta / foto. Oppo

Google Wear OS i masa funkcji

Jak podkreśla Oppo, to pierwsze dostępne na świecie konstrukcje inteligentnych zegarków z podwójnie zakrzywionym ekranem. Jak już jesteśmy przy wyświetlaczu, Oppo Watch 46 mm ma matrycę o przekątnej 1,91 cala, a Oppo Watch 41 mm nieco mniejszą 1,6 cala. W obu przypadkach mowa o technologii AMOLED i zagęszczeniu pikseli powyżej 300 ppi (większy 402 x 476 px, co daje 326 ppi). Warto też wspomnieć o jasności 500 nitów, wyświetlaniu pełnej palety kolorów DCI-P3 oraz stosunku ekranu do obudowy wynoszącym 72,76 proc.Matryca nie ma żadnego wyczuwalnego skoku przy łączeniu z metalową obudową (stop aluminium serii 6000). Całość przeszła 19-stopniowy proces polerowania. Większy z pary może być kupiony w kolorze czarnym lub dostępnym nieco później złotym. Edycja 41 mm poza czarną dostanie też różową barwę. Co więcej, elektroniczne wzory tarczy zegarka mogą być nie tylko wybierane ręcznie z katalogu, ale również dostosowane do aktualnego ubrania. Po włączeniu aplikacji HeyTap Health wystarczy zrobić zdjęcie ubrań, a oprogramowanie wygeneruje pasujący motyw.Zastosowany w smartwatchach Oppo system operacyjny, to Google Wear OS. Zapewnia dostęp do takich funkcji jak powiadomienia, rozmowy telefoniczne (na razie tylko po połączeniu ze smartfonem, ale później pojawi się wersja z własną kartą eSIM/LTE), płatności Google Pay (dzięki modułowi NFC) czy nawigowanie Mapami Google (wbudowany GPS i GLONASS) oraz wielu innych funkcji i aplikacji.