Chcesz więcej niż wbudowane GPU? Ultramobilna Nvidia MX450 wkrótce w laptopach

Czy gra się tylko na laptopach gamingowych? Oczywiście, że nie. Z jednej strony mamy usługi chmurowe jak, gdzie całość wymagających obliczeń robi serwer, a nasz komputer pełni tylko rolę odbiornika obrazu i dźwięku oraz przesyła nasze ruchy z pada lub klawiatury i myszki do serwera. Poza tym jest sporo starszych niewymagających gier (czy nawet nowszych w stylistyce retro). Ba, nawet niektóre typowo wysokobudżetowe gry przy niższych ustawieniach mogą działać na maszynach niekoniecznie stworzonych do grania.

Częściowa specyfikacja nadchodzącego GeForce MX450 / foto. Nvidia

Nvidia GeForce MX450 i jeszcze więcej mocy

Po części to zasługa ich niskich wymagań, szczególnie w grach sieciowych nastawionych na rywalizację. Dzięki temu część zintegrowanych GPU daje sobie z nimi radę, jeśli zjedziemy w dół suwakiem jakości obrazu. Nawet wymagające tytuły czasem pójdą na niskich nastawach. Chcąc więcej, trzeba się zaopatrzyć w laptopa z wydajniejszą kartą graficzną, czyli w zasadzie jakąkolwiek dedykowaną od AMD lub Nvidii. Nie każdy model uciągnie wyższe ustawienia graficzne i jakość rozgrywki może diametralnie się różnić, ale raczej obsłuży każdy tytuł.W gorszej sytuacji są użytkownicy, którzy koniecznie chcą mieć ultrabooka lub po prostu oszczędny energetycznie sprzęt o bardziej standardowej grubości i wadze z niskonapięciowymi mobilnymi CPU. Niektórzy producenci wrzucają niższe "zwykłe" mobilne karty graficzne, ale chcąc iść z duchem możliwości oszczędnych energetycznie chipów, optymalniejszym rozwiązaniem jest seria Nvidia GeForce MX. Można ją w pewnym sensie porównać do niskonapięciowych procesorów mobilnych, bo także odznacza się mniejszym apetytem na energię elektryczną i niższymi wymaganiami w kwestii chłodzenia.Grafiki z tej linii nie są demonami wydajności, ale pozwalają już na jakieś podstawowe prawdziwe granie. Przykładowo jeden stary popularny model miał podobne możliwości do desktopowego GeForce 1030. Obecny flagowy MX350 jest zbliżony specyfikacją do GeForce 1050, choć z racji pewnego przycięcia oferuje nieco niższą wydajność. Nvidia zapowiedziała już następcę w postaci GeForce MX450.