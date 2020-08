ASUS ZenFone 7 i 7 Pro zaprezentowane. Czas pożegnać dotychczasowego flagowca

Piękne i wydajne urządzenia.

ASUS ZenFone 7 i ZenFone 7 Pro. Smartfony imponują designem - uwagę zwraca zwłaszcza obrotowy aparat główny, pełniący przy okazji rolę... potrójnej kamerki do selfie. | Źródło: ASUSZachwalane jest 110% pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 (!), współczynnik Delta-E niższy od 1, co przełoży się na wierne odwzorowanie kolorów, a także obsługa technologii HDR10+. Na deser otrzymujemy ochronę szkłem Corning Gorilla Glass 6. Szkoda, że nie Victus. Czytnik linii papilarnych umieszczono z prawej strony ramki otaczającej obudowę, nie zaś w ekranie.O wydajność droższego ASUS ZenFone 7 Pro dba układ Snapdragon 865 Plus z obsługą 5G. W przypadku tańszego ASUS ZenFone 7 jest to Snapdragon 865 z modemem 5G. Czy ktoś odczuje jakąkolwiek różnicę? Nie wydaje mi się. W obu modelach za wyświetlanie grafiki odpowiada GPU Qualcomm Adreno 650. ASUS ZenFone 7 Pro dostępny jest z 8 GB RAM LPDDR5, a ASUS ZenFone 7 w wariantach z 6 i 8 GB tej pamięci.ASUS ZenFone 7 w zielonej wersji kolorystycznej. | Źródło: ASUSUżytkownik na dane otrzyma 128 GB pamięci UFS 3.1 w przypadku smartfonu ASUS ZenFone 7 i 256 GB w przypadku ASUS ZenFone 7 Pro. Co ciekawe, urządzenia nie dość, że oferują dwa gniazda na karty SIM, to jeszcze dodatkowo mają gniazdo na kartę pamięci micro SD o pojemności do 2 TB.Pozytywne wieści związane są z baterią. Ta ma pojemność aż 5000 mAh i ładować ją można z mocą maksymalną 30 W. Urządzenia działają pod kontrolą Androida 10 z nakładką ASUS ZenUI 7.ASUS ZenFone 7 w kolorze opalizującym. | Źródło: ASUSW zakresie łączności ASUS ZenFone 7 i 7 Pro nie przynoszą producentowi wstydu. Obsługują Wi-Fi 6 z 2x2 MiMO, Bluetooth 5.1 (BR/EDR z LE), kodek Qualcomm aptX Adaptive, Wi-Fi Direct oraz oczywiście NFC.Podobnie jak w smartfonach z serii ASUS ZenFone 6, urządzenia ZenFone 7 wyposażono w obrotowy aparat główny, którego używać można jako kamerki do selfie. Rozwiązanie takie gwarantuje nie tylko wyższą jakość zdjęć tego rodzaju, ale także pozwala wyeliminować z przedniego panelu telefonu notch lub kamerkę usytuowaną w przeważnie niezbyt estetycznie wyglądającym wycięciu w ekranie.ASUS ZenFone 7 i 7 Pro różnią się wykorzystanymi aparatami, a konkretnie optyczną stabilizacją obrazu w aparacie głównym i tele.- 64 Mpix (Sony IMX 686, obiektyw f/1.8, 26,6 mm, 4-osiowa OIS): matryca 1/1,73", piksel 0,8 μm. Technologia Quad Bayer – zdjęcia 16 MPix, efektywny rozmiar piksela to 1,6 μm- 12 Mpix (Sony IMX363, f/2.2, 13,3 mm): Dual Pixel – matryca 1/2,55”, rozmiar piksela 1,4 μm- 8 Mpix (80 mm, OIS): zoom optyczny 3x, zoom maksymalny 12x- 64 Mpix (Sony IMX 686, obiektyw f/1.8, 26,6 mm, BEZ OIS): matryca 1/1,73", piksel 0,8 μm. Technologia Quad Bayer – zdjęcia 16 MPix, efektywny rozmiar piksela to 1,6 μm- 12 Mpix (Sony IMX363, f/2.2, 13,3 mm): Dual Pixel – matryca 1/2,55”, rozmiar piksela 1,4 μm- 8 Mpix (80 mm, BEZ OIS): zoom optyczny 3x, zoom maksymalny 12xOba warianty kolorystyczne ASUS ZenFone 7. | Źródło: ASUSOba urządzenia rejestrują filmy w rozdzielczości 8K i 30 kl./s., 4K i 30/60 kl./s. lub 1080p w 30/60 kl./sekundę.Polska cena ASUS ZenFone 7 i 7 Pro nie jest znana.Znamy natomiast ceny europejskie:Zawartość zestawu sklepowego ASUS ZenFone 7. Producent do smartfonów dołącza solidne etui. | Źródło: ASUSWydaje mi się, że w ciemno zamieniłbym swojego obecnego flagowca na któryś z powyższych smartfonów - z czystej ciekawości. Bardzo podoba mi się design, do gustu przypada mi też pomysł obrotowej kamery. Dostrzegam w nich w zasadzie jedną poważną wadę. Są szalenie ciężkie. Urządzenia o wymiarach 165,08 x 77,28 x 9,6 mm ważą aż 230 gramów. Zastanawiam się też, czy ASUS stanął w końcu na wysokości zadania i zadbał o odpowiednio wysoką jakość zdjęć. Mam nadzieję, że za jakiś czas przetestuję któreś z urządzeń i podzielę się z Wami moją wyczerpującą opinią na ich temat.Źródło: ASUS