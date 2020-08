11 przydatnych gadżetów do domu i kuchni. Tydzień znanych marek AliExpress

Ciekawe produkty i szybka dostawa.

ALIWAKACJE

1. Szklany czajnik BioloMix

2. Cyrkulator do gotowania sous vide BioloMix SV-8001

3. Młynek BioloMix

Prezentujemy kolejne zestawienie interesujących produktów, które można nabyć w promocji z okazji tygodnia znanych marek na AliExpress. Tym razem znajdziecie tutaj gadżety przydatne zarówno w kuchni, jak i w łazience.Warto też pamiętać, że domożna skorzystać z kodu, który da nam $5 zniżki przy zamówieniu na minimum $40.Warto również zauważyć, że duża część oferty w tym artykule ma jako opcję, co wiąże się z krótkim czasem oczekiwania na dostawę ().Czajnik elektryczny BioloMix o pojemności. Wyświetlacz na rączce pokazuje temperaturę wody w naczyniu. Czajnik gotuje wodę w 6 minut i samoczynnie wyłącza się, gdy wykryje że już się zagotowała.czajnik BioloMix za $35.97 czyli ok. 133 złCyrkulator jest w stanie utrzymać dokładną temperaturę podczas gotowania (zakres:). Urządzenie posiada timer, więc można ustawić godzinę, o której ma zacząć pracować.cyrkulator BioloMix w AliExpress za $47.85 (ok. 178 zł)Elektryczny młynek do kawy, nasion i innych produktów. Pomieści w sobie doproduktu.