Luksusowy Samsung Galaxy Note 20. Marmur i różowe złoto od Caviar

Różowe złoto i (od lewej) marmur czerwony, szmaragdowy oraz biały / foto. Caviar

Złoto i marmur za niebywałą cenę

Pamiętacie jeszcze zapowiedźod brytyjskiej firmy Truly Exquisite? Caviar jest przedsiębiorstwem z podobnymi założeniami. Topowe smartfony z topowym, wyjątkowo drogim wykończeniem. Najnowsze telefony Samsung Galaxy Note 20 Ultra są dostępne w różnych wariantach wzornictwa. Głównym motywem jest prawdziwe różowe złoto, a do tego można dobrać marmur w kilku kolorach: szmaragdowy, biały, czarny lub czerwony.Każdy ze wzorów jest dostępny w limitowanej serii 99 sztuk, co daje łącznie niecałe 400 unikalnie zaprojektowanych Samsungów Galaxy Note 20 Ultra . Pod względem sprzętowym, to identyczne smartfony jak te kupowane bezpośrednio w sklepie Samsunga czy każdym innym źródle. Wyróżniają się tylko luksusową obudową. Firma skupuje standardowe edycje flagowych smartfonów po czym wymienia szkło i standardowy metal na droższe materiały.Wszystkie warianty są oferowane tylko z 256 GB pojemności na dane. Najtańszy jest Parthenon (biały marmur) w cenie 5750 dolarów. Niewiele drożej wychodzi Hagia Sophia (czarny marmur) za 5830 dolarów. Granicę kolejnego tysiąca przebija Forbidden City (szmaragdowy marmur) i najdroższy St. Basil’s Cathedral za 6260 dolarów (czerwony marmur). W prostym przeliczeniu po obecnym kursie daje to odpowiednio około 21370, 21660, 22520 i 23260 złotych. To może lepiej kupić używany samochód? Tym bardziej, że mimo cen zwalających z nóg, Caviar zapewnia tylko rok gwarancji.Źródło i foto: Caviar