Smartfony Redmi Note 9 z wadą aparatu. Producent zaprasza do serwisów

Wada wpływa na jakość zdjęć.

Redmi Note 9 to smartfon cieszący się olbrzymią popularnością, także w Polsce. Wyceniany na zaledwie ok. 849 złotych zwraca uwagę ładnym ekranem, pojemną baterią, dość szybkim ładowaniem i poczwórnym aparatem. Niestety, aparat ten obarczony jest dość poważną wadą konstrukcyjną, która prowadzi do mocnego obniżenia jakości wykonywanych zdjęć. Z problemem borykają się również posiadacze podobnych modeli - Redmi Note 9 Pro i Note 9S.W Internecie pojawia się coraz więcej głosów krytyki kierowanych pod adresem tylnego aparatu w smartfonach Redmi Note 9, Note 9 Pro Note 9S . Otóż okazuje się, że szybka przykrywająca obiektywy nie cechuje się należytą szczelnością. Po jakimś czasie przedostają się pod nią drobiny kurzu, które wpływają negatywnie na jakość fotografii. Firma Xiaomi oficjalnie przyznała, że wie o mankamencie.

"Wszystkie produkty Xiaomi zostały poddane ścisłej kontroli jakości. Jednak pod wpływem użytkowania w różnych warunkach mogą wystąpić niewielkie problemy.

Jesteśmy świadomi, że niewielka grupa użytkowników boryka się z problemem kurzu w smartfonach z serii Redmi Note 9. Bardzo przepraszamy ich za tę niedogodność.

Wszystkim użytkownikom, u których występuje ten problem, zalecamy, by skontaktowali się z centrum serwisowym Xiaomi. Nasza obsługa udzieli wszelkiej pomocy."

Problem znany jest od miesięcy

Kurz przesłania obiektyw aparatu. Smartfon Xiaomi Redmi Note 9 mają irytującą wadę konstrukcyjną. | Źródło: GizchinaProblem konstrukcyjny dotyczy każdego ze sprzedawanych urządzeń, jednakże nie każdy użytkownik szybko się o nim dowie. Wiele zależy bowiem od tego jak i w jakim środowisku używany jest dany smartfon. Potwierdza to z resztą oświadczenie nadesłane przez Xiaomi, które publikujemy poniżej.Serwis Gizchina podaje, że pierwsze komentarze o nieszczelnościach pochodzą jeszcze sprzed kilku miesięcy. W tamtym czasie przedstawiciele indonezyjskiego oddziału Xiaomi bagatelizowali kwestie związane z gromadzącym się kurzem twierdząc, że są to przypadki "odizolowane". Sprawa na jakiś czas ucichła, by teraz ponownie zostać nagłośniona. Nic dziwnego - na przestrzeni ostatnich miesięcy kurz przedostawał się pod szybki rosnącej liczby osób.Kurz pod szybką aparatu Redmi Note 9. Co robić? Wybrać się do serwisu Xiaomi. | Źródło: GizchinaGrunt, że Xiaomi tym razem nie zamiata sprawy pod dywan i firma obiecała już polskim konsumentom należyte wsparcie.Źródło: Gizchina