Bezprzewodowy odkurzacz Dreame XR Premium w promocji. Idealny gadżet do domu

Świetna promocja.

Regularnie wyszukujemy dla Was ciekawe promocje na AliExpress z bardzo prostej przyczyny: widzimy, że chętnie czytacie wpisy na ten temat i zamawiacie tamtejsze produkty. Poza coniedzielnymi zestawieniami gadżetów od czasu do czasu podrzucamy interesujące oferty na indywidualne produkty. Jedną z nich jest z pewnością ta, która dotyczy bezprzewodowego, wysyłanego z Polski. Nie dość, że został on przeceniony o 40%, to z naszym kuponem i dodatkowym rabatem od AliExpress kupicie go taniej o dodatkowe 18 dolarów.Bezworkowy odkurzacz bezprzewodowy Dreame XR cieszy się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale zbiera także. Średnia ocen produktu wynosi obecnie 4.9/5 z 1066 recenzji i 2879 zamówień.

INSTALKIXR

Istnieje szansa, że odkurzacz Dreame XR dostaniesz za darmo

Dreame XR Premium dzięki dużej sile ssania radzi sobie z wieloma różnymi zabrudzeniami. | Źródło: DreameNajważniejsze cechy urządzenia stanowią silne ssanie na poziomie 22 Kpa / 140 AW, bateria o pojemności 2500 mAh, system pięciu filtrów HEPA i cicha praca (68 dB). W zestawie z odkurzaczem oprócz stacji ładującej znajdziecie dwie obrotowe szczotki, rozciągliwą rurę do odkurzania narożników, szczotki do czyszczenia sofy, materacy, samochody i kilka innych praktycznych akcesoriów.W zestawie z odkurzaczem znajduje się wiele praktycznych końcówek. | Źródło: DreameOdkurzacz Dreame XR sprzedawany jest w ramach najnowszej promocji w cenie 237,99 dolarów (zamiast 349,99 dolarów). Wykorzystując jednak kupon zniżkowy w wysokości 8 dolarów na produkty w cenie powyżej 150 dolarów zapłacicie za niego jeszcze mniej! Ponadto, specjalnie dla czytelników Instalki.pl mamy kupon obniżający cenę o kolejne 10 dolarów.Kod należy wpisać w koszyku podczas finalizacji zamówienia w polu "Kod promocyjny".Po skorzystaniu z obu kuponów odkurzacz Dreame XR Premium kupicie w cenie 219,99 USD, czyli ok. 817 zł . To doskonała cena jak na odkurzacz o takich parametrach. Co więcej, sprzęt wysyłany jest z Polski, więc do powyższej kwoty nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty, a paczka przyjdzie do Was w przeciągu kilku dni.



Dzięki promocji, kuponowi AliExpress i naszemu kuponowi możecie kupić odkurzacz Dreame XR aż o 416 złotych taniej od ceny regularnej. | Źródło: DreameTo nie koniec niespodzianek.Każdego dnia, trzech losowo wybranych kupujących otrzyma odkurzacz Dreame XR Premium bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat. Dodatkowo, codziennie dziesięć osób kupujących omawiany tu odkurzacz otrzyma gratis słuchawki Xiaomi Air2 SE Bluetooth Headset o wartości 24,59 dolarów.Przypominamy, że do 29 sierpnia trwa również promocja na niezły wideorejestrator samochodowy DDPAI Mola N3 , o którym pisaliśmy wczoraj.Źródło: mat. własny