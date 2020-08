Superszybki zewnętrzny SSD SkyBox 4 TB. 2200 MBps USB i 900 Mbps z WiFi

Bezkompromisowy sprzęt z Indiegogo. Zewnętrzny dysk SSD z połączeniem WiFi i USB, który w najwyższej wersji mieści 4 TB danych i osiąga 2200 MB/s przez USB i 900 Mb/s w przez WiFi. To naprawdę dobre transfery nawet jak na wewnętrzny nośnik SSD, a co dopiero zewnętrzny. W końcu SkyBox od HyperAccessory team prześciga wszystkie SSD SATA mimo użycia interfejsu USB.

Aby osiągnąć tak dobre wyniki zastosowano SSD NVMe, dzięki któremu maksymalny przesył może być o wiele większy niż w modelach SSD SATA. Jednak nie w każdej wersji SkyBox może pochwalić się aż 2200 MB/s. Podstawowa edycja wyciąga około 900 MB/s, działa na interfejsie USB 3.2 Gen 2 i dostępna jest z pojemnościami 512 GB, 1 TB i 2 TB. Za to SkyBox Pro można zamawiać jedynie jako jednostkę 4 TB. Dzięki USB 3.2 Gen 2x2 może przesłać nawet 2200 MB/s. Plik o wadze 40 GB będzie kopiował się przez jedyne 20 sekund.Jednak nie jest to tak powszechna możliwość. W przeciwieństwie do USB 3.2 Gen 2, 2x2 wymaga specjalnej wtyczki USB-C, która możne przesyłać dane z obu stron niezależnie, a nie działa tylko na zasadzie powielonych pinów. Zwykły port USB-C ma dwa razy więcej styków, aby wtyczkę można było włożyć dowolną stroną. Jednak nie mogą pracować na raz. Edycja 2x2 sprawia, że jednocześnie pracują wszystkie pary pinów, więc prędkość jest podwojona. Jedynym minusem jest mniejsza powszechność implementacji 2x2 w płytach głównych. Po prostu trzeba sprawdzić specyfikację swojego sprzętu, aby nie zaskoczyć się jedynie połową deklarowanych osiągów. Wtedy mniej więcej zrównuje się chociażby z niedawno opisywanymJeśli mamy dobrą kartę sieciową WiFi ax (innymi słowy WiFi 6), to SkyBox jak i SkyBox Pro zapewnią nawet 900 Mb/s transferu bezprzewodowego (112,5 MB/s). Bardzo podobne osiągi można uzyskać w dyskach sieciowych mając kablową infrastrukturę Gigabit Ethernet, więc jest więcej niż nieźle jak na WiFi. Łącznością bezprzewodową zarządza układ Broadcom BCM43684. Ciekawym dodatkiem dostępnym opcjonalnie za 39 dolarów w zwykłej wersji, a domyślnie w SkyBox Pro, jest przystawka z gniazdem Ethernet.

Z tyłu widać włącznik, przycisk backupów, USB-A, USB-C i czytnik kart SD / foto. HyperAccessory team @ Indiegogo

Dzięki niej możemy wpiąć nasz dysk do przewodowej sieci lokalnej i nawet stworzyć swoją chmurę udostępnioną w Internecie. Wychodząc z domu wypinamy nośnik z przystawki i cieszymy się danymi bezpośrednio po WiFi lub USB, albo zostawiamy i podłączamy się internetowo do SkyBox. Co więcej, na iOS i Androida udostępniono aplikację umożliwiającą synchronizację danych i dodatkowe kopie w popularnych chmurach jak np. Google Drive. SkyBox ma jeszcze jedną ciekawostkę w zanadrzu. To wbudowany czytnik kart SD UHS-II o prędkości do 300 MB/s. Na wbudowanej baterii 3000 mAh SSD może działać nawet do 6 godzin.