Motorola Moto G9 Play od dziś w Polsce. Chce zabrać klientów Xiaomi

Dobra alternatywa dla popularnych propozycji.

48 Mpix z obiektywem f/1.7

2 Mpix z obiektywem makro

2 Mpix do pomiaru głębi tła

Cena Moto G9 Play miło zaskakuje

Moto G9 Play debiutuje w trzech ciekawych wersjach kolorystycznych. Oto jedna z nich. | Źródło: MotorolaProducent chwali się "wodoodporną konstrukcją", aczkolwiek najpewniej jest to tylko ochrona przed zachlapaniami, nie potwierdzona żadnym certyfikatem. Obudowa została wykonana w całości z plastiku, a na jej odwrocie usytuowano czytnik linii papilarnych.Smartfon o wymiarach 165.21 x 75.73 x 9.18 mm i wadze 200 gramów zasilany jest przez baterię o pojemności 5000 mAh, która ma mu zapewnić do dwóch dni działania bez konieczności doładowywania. W zestawie z urządzeniem dołączana jest ładowarka o mocy 15 W oraz kabelek USB-C.Moto G9 Play w kolorze zielonym. | Źródło: MotorolaDobre wieści:i oferuje moduł dwuzakresowego Wi-Fi 5 i 2,4 GHz. Druga z cech to nie oczywistość - Moto G8 Power gwarantowała wyłącznie jednozakresowe Wi-Fi, co było sporym mankamentem.Na miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat główny. Składają się na niego sensory:Z przodu umieszczono kamerkę o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem f/2.2.Motorola akcentuje możliwości fotograficznego swojego niedrogiego telefonu. | Źródło: MotorolaMoto G9 Play sprzedawana jest od dziś w cenie 799 złotych i dostępna w kolorach głębokim niebieskim, naturalnym zielonym oraz różowym. W sieci Plus kupić będzie można zestaw Moto G9 Play ze słuchawkami Motobuds w cenie 949 złotych. W cenie poniżej 800 złotych będzie świetną alternatywą dla często polecanych smartfonów Xiaomi Redmi oraz Realme.Źródło: Moto