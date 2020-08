Rekord szybkości RAM pobity. I to na platformie AMD

Zobacz również: AMD Ryzen 3 3100 za 499 złotych podkręcony do niesamowitego poziomu

Najważniejsze właściwości podkręcanej platformy / foto. valid.x86.fr/k78wim

Bianbao znów najlepszy

Bieżąca najwyższa wartość wynosi 6666,6 MHz (w zasadzie 3333,3 MHz) przy ustawieniu timingów 30-27-27-58-127-1. Oczywiście mowa tylko o sportowym wykręcaniu wyniku podczas chłodzenia podzespołów komputera ciekłym azotem, a nie długotrwałej pracy na tak wysokich nastawach pamięci RAM. Realne ustawienia kości dla stałej pracy maszyny pod OC są ustawiane przez entuzjastów na znacznie niższym poziomie.Zastosowany do bicia rekordu ośmiordzeniowy AMD Ryzen 7 4700GE pracował z częstotliwością 1889,46 MHz i napięciem 1,5 V, a spoczywał na płycie ASUS ROG Stric B550-I Gaming. Najważniejszy w całej układance RAM, to pojedynczy moduł Crucial Ballistix 8GB DDR4-2666. Uzupełnieniem był niewielki nośnik SSD SATA od Kingstona o pojemności 60 GB, zasilacz Fortron 500W i system Microsoft Windows 10 Professional.Overclocker z Tajwanu o pseudonimie Bianbao XE (podpisujący się czasem też jako Bianbao) nie ograniczył się do karty graficznej wbudowanej w procesor AMD, ale zastosował niewiadomy model, który podpiął do monitora archaicznym już złączem VGA (D-Sub) z przejściówki DVI. Nie była to prywatna inicjatywa profesjonalnego overclovkera, a bicie rekordu w barwach zespołu ASUS ROG (czyli Republic of Gamers). Co ciekawe, wcześniejszy rekord, który był tylko o 1,2 MHz niższy, należał także do Bianbao, choć wtedy posiłkował się tradycyjnie platformą Intela.