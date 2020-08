Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max w teście wytrzymałości (wideo)

Gorilla Glass Victus świetnie chroni przed upadkami

Samsung Galaxy Note 20 Ultra na JerryRigEverything

Samsung Galaxy Note 20 Ultra to pierwszy smartfon na świecie wykorzystujący 7. generację szkła ochronnego produkowanego przez firmę Corning.zachwalane jest jako produkt o 25% wytrzymalszy przy upadkach i cechujący się dwa razy większą odpornością na zarysowania niż zeszłoroczne szkło. Jak sprawdza się w praktyce? Okazuje się, że znakomicie.Prowadzący kanał PhoneBuff postanowił sprawdzić jak dobrze szkło Gorilla Glass Victus ochroni przed upadkami nowego Galaxy Note 20 Ultra. Rezultaty przeszły jego najśmielsze oczekiwania. W trakcie procedury testowej urządzenie upadało ekranem w dół, tylnym panelem w dół, a także uderzało narożną częścią obudowy w beton. Smartfon nie tylko zaliczył znakomicie test podstawowy, ale także aż dziesięć bonusowych upadków. Jedynie upadek na "plecki" wywołał nieznaczne uszkodzenia.Na przestrzeni całego testu uszkodzenia smartfonu Samsunga zestawiane były z uszkodzeniami, jakie pojawiały się na przestrzeni testu w smartfonie iPhone 11 Pro Max . Smartfon Apple okazał się naprawdę kiepskim rywalem.Warto nadmienić, iż Samsung Galaxy Note 20 Ultra pojawił się już w teście wytrzymałości na kanale JerryRigEverything. W swoim filmie Zac rozwiewa wątpliwości na temat tego, co tak naprawdę oznacza stwierdzenie, że najnowsza generacja szkła jest "kilka razy bardziej odporna na zarysowania niż poprzednia", skoro poddaje się ono pod rysikiem o twardości 6 w skali Mohsa, podobnie jak wcześniejsza.Szkło to wciąż… szkło, pamiętajcie. Chrońcie dobrze swoje cenne urządzenia. Wymiana ekranu w smartfonie potrafi być naprawdę znaczącym wydatkiem.Źródło: YouTube, zdj. tytułowe: kadr z filmu na YouTube od PhoneBuff