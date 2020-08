ZTE Axon 20 5G - zapamiętaj tę nazwę. Ten smartfon odmieni rynek

Pierwszy taki smartfon na świecie.





Artykuły na temat technologii umożliwiającej producentom smartfonów umieszczenie przedniej kamery pod powierzchnią wyświetlacza rozbudzają wyobraźnię już od lat. Dopiero jednak w tym roku udało się ominąć większość towarzyszących jej wcześniej ograniczeń, bowiem już 1 września będziemy świadkami premiery pierwszego smartfonu robiącego z niej użytek. Urządzeniem o którym mowa jest ZTE Axon 20 5G.Informacja o rychłej premierze smartfonu ZTE Axon 20 5G to informacja oficjalna i publikowana na materiałach reklamowych w sieci. To właśnie na nich widnieje komunikat o tym, że będzie to pierwszy sprzęt wyposażony w kamerkę przednią ulokowaną pod ekranem. Koniec z notchami, wycięciami w ekranie oraz wysuwanymi z wnętrza obudowy mechanizmami. Według doniesień chiński producent postawi na moduł o rozdzielczości 32 Mpix.