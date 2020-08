NVIDIA GeForce RTX 3090 jest gigantyczna. Ma nietypowe chłodzenie

Coś nowego.

Ceny kart NVIDIA GeForce RTX 3000

NVIDIA GeForce RTX 3060 - 399 dolarów (ok. 1489 złotych)

- 399 dolarów (ok. 1489 złotych) NVIDIA GeForce RTX 3070 - 599 dolarów (ok. 2229 złotych)

- 599 dolarów (ok. 2229 złotych) NVIDIA GeForce RTX 3080 - 799 dolarów (ok. 2979 złotych)

- 799 dolarów (ok. 2979 złotych) NVIDIA GeForce RTX 3090 - 1399 dolarów (ok. 5199 złotych)

RTX 3090 vs RTX 2080. Nowa karta jest dużo większa od konstrukcji obecnej generacji. | Źródło: DDPAIOgromnym zaskoczeniem jest to, iż po obu stronach RTX 3090 znajdują się łącznie dwa wentylatory. Umieszczono je na przeciwległych końcach układu.Nowy układ NVIDIA GeForce RTX 3090 ma wentylator po obu stronach obudowy. | Źródło: TwitterPamiętacie zdjęcia GeForce RTX 3090 z czerwca bieżącego roku? Wyglądały niemalże identycznie.Według pogłosek, konstrukcja pobierała będzie nawet 400 W mocy za pośrednictwem nowego konektora 12-pin lub trzech konektorów 8-pinowych. Jakiś czas temu w sieci zagościły wyniki, jakie karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 osiągnęła w benchmarku 3DMark Time Spy . Jeśli porównamy je z wynikami osiąganymi przez dostępne dziś w sklepach konstrukcje okaże się, że nowe flagowe GPU zaoferuje wydajność nawet o 21% wyższą od Titana RTX i o 26% wyższą od RTXa 2080 Ti.Dzięki niedawnemu przeciekowi (za który odpowiada ten sam leakster) ceny kart GeForce RTX 3000 przestały być tajemnicą. Nowe urządzenia mają kosztować:Transmisję z premiery kart NVIDIA RTX obejrzycie 1 września o godzinie 18:00 czasu polskiego pod tym adresem . W chwili obecnej widnieje tam jedynie wielkie odliczanie do premiery.Źródło: Twitter