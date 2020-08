Niedroga kamerka samochodowa DDPAI Mola N3 dostępna w promocji

Okazja z AliExpress.





Wideorejestrator samochodowy to akcesorium, które powinno znajdować się w absolutnie każdym pojeździe. Nagranie posłużyć może jako dowód w spornych sytuacjach drogowych, pomóc zidentyfikować sprawców zdarzenia w sytuacji braku świadków, czy też szybko ustalić sprawcę kolizji. Za niezłej jakości sprzęt nie trzeba wcale płacić fortuny. Znany, ceniony i niedrogi wideorejestrator DDPAI Mola N3 dostępny jest w jeszcze niższej cenie, w związku z nową promocją. Jeśli pospieszysz się z zakupem, możesz otrzymać opaskę



Kamera samochodowa DDPAI Mola N3 to dobry wybór

DDPAI Mola N3 nagrywa filmy w wysokiej rozdzielczości 2560x1600 pikseli przy wykorzystaniu kodeku H.265. Za ich odpowiednio wysoką szczegółowość oprócz samego sensora dba 6-częściowy obiektyw ze szklaną optyką, o kącie widzenia 140 stopni. Producent zachwala łatwość montażu kamerki oraz możliwość precyzyjnego jej ustawienia za sprawą obrotowego uchwytu.



Nie zabrakło pożądanych funkcji: nagrywania w pętli, automatycznego blokowania nadpisywania pliku w razie wykrycia kolizji, a także trybu parkingowego, pozwalającego monitorować samochód przez 24 godziny na dobę - nawet wtedy, kiedy nikt nim nie podróżuje.



Uwaga: w sprzedaży znajduje się tańszy wariant urządzenia bez modułu GPS oraz nieco droższy, wyposażony w ten moduł. Użytkownicy oceniają bardzo pozytywnie obie wersje kamerki.



DDPAI Mola N3 - tanio i z wysyłką z Polski

Kosztująca na co dzień 64,99 dolarów kamerka samochodowa DDPAI Mola N3 dostępna jest w promocyjnej cenie



Promocja na DDPAI Mola N3 wystartuje dokładnie o godzinie 9:00 czasu polskiego. Warto być w gronie pierwszych kupujących. | Źródło: DDPAI



Sprzęt wysyłany jest z Polski!



Co ciekawe, co godzinę jedno zamówienie realizowane będzie bezpłatnie. Ponadto, pierwszych 100 nabywców otrzyma opaskę sportową Xiaomi Mi Band 4 gratis. Spośród osób z puli kupujących składających zamówienia od 101 do 500, sto losowo wybranych osób otrzyma słuchawki Xiaomi. Kolejne sto osób składających zamówienia o numerach 501-1000 otrzyma samochodowe odświeżacze powietrza.



Ważne: sprzęt zamawiacie w oficjalnym sklepie marki DDPAI na AliExpress. Osoby, które wydadzą w nim ponad 500 dolarów otrzymają darmowy smartfon Xiaomi. Marka DDPAI rozdaje 800 kuponów o wartości 10 dolarów do wykorzystania na zakupy powyżej kwoty 99 dolarów.



Źródło: mat. własny