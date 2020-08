Nowy smartfon Xiaomi Pocophone. Premiera jeszcze w sierpniu

Oto co o nim wiemy.





Nowy Xiaomi POCO już w sierpniu

[ Exclusive ] New Poco Device Launching This Month i.e. August 2020.

With 120Hz Refresh Rate & Amoled Display. https://t.co/jL1IdCCcgF — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 20, 2020

POCO to tania marka Xiaomi, która od czasu do czasu zaskakuje arcyciekawymi flagowcami w bardzo korzystnych cenach. Przykład? POCO F2 Pro z układem Snapdragon 865 kosztuje obecnie na AliExpress zaledwie ok. 1430 złotych - i to z wysyłką z Polski! Jeśli uważacie, że to wciąż zbyt duża kwota za smartfon, powinniście wyczekiwać nowej, sierpniowej premiery.Jeden z członków załogi POCO potwierdził na Twitterze, że jesteśmy w przededniu premiery nowego, jeszcze tańszego telefonu tej marki. Nie ujawnił wprawdzie daty jego debiutu, ale podpowiedział, że urządzenie dysponowało będzie ekranem cechującym się szybkim odświeżaniem obrazu. Jak szybkim?Szczegóły związane ze specyfikacją techniczną nowego POCO zdradzają leaksterzy, którzy wcześniej nie mylili się podając konkrety na temat innych smartfonów Xiaomi. Abhishek Yadav donosi, iż sprzęt zrobi użytek z panelu AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.Według przecieków smartfon POCO wykorzystywał będzie szalenie popularny układ Snapdragon 765G (z modemem 5G), a w zestawie z nim znajdzie się szybka ładowarka o mocy 33 W. Wiemy też, że główny aparat otrzyma matrycę o rozdzielczości 64 Mpix.Jedno jest pewne: nowy Pocophone będzie sprzedawany w niższej cenie niż model F2 Pro, co przełoży się na doskonałą sprzedaż. Powiedzmy sobie szczerze: większość konsumentów doceni wydajność Snapdragona 765G i z radością zrezygnuje ze Snapdragona 865, mogąc zaoszczędzić dzięki temu "kilka" złotych. Korzystałem z kilku smartfonów ze "Snapem" 765G ( Moto G 5G Plus Motorola Edge ) i uważam, że to znakomity SoC o świetnej wydajności.Źródło: Twitter, zdj. tytułowe: POCO F2 Pro